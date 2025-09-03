Российские знаменитости и бизнесмены планировали отправиться на роскошном ледоколе к Северному полюсу Арктический круиз сорвался из-за ареста в США криптопредпринимателя, обвиненного в нарушении санкций

Ледокол «Ле командан Шарко» (Le Commandant Charcot) Sergio Pitamitz / VW Pics / Universal Images Group / Getty Images

Французская компания , принадлежащая семье миллиардеров Пино, планировала в августе отправить более 150 русскоязычных гостей на премиальном ледоколе «Ле командан Шарко» (Le Commandant Charcot) к Северному полюсу. Рейс так и не состоялся — круиз стоимостью 8,5 миллиона долларов сорвался после ареста в США криптопредпринимателя Юрия Гугнина, пишет Financial Times.

Одним из первых о подготовке, а затем и об отмене круиза сообщило издание The Barents Observer. премиального класса, принадлежащий Ponant, должен был отправиться со Шпицбергена 21 августа, достичь географического Северного полюса и вернуться обратно. Путешествие планировалось завершить 5 сентября.

Круиз рекламировали как сочетание «комфорта, личностного развития и погружения в природу Северного полюса». Программа круиза включала кухню с мишленовскими блюдами, выступления диджеев и комиков, посещение саун и снежной комнаты ледокола, а также концерт группы «Ленинград». На Северном полюсе организаторы обещали участникам круиза «легендарную вечеринку» с высадкой на лед, выступлениями диджеев, купанием в проруби и гриль-баром.

Цены на каюты стартовали от 70 тысяч долларов и доходили до 200 тысяч долларов. Среди гостей, по данным Financial Times, должны были находиться топ-менеджеры «Яндекса» и «Газпрома», телеведущие, рестораторы, IT-предприниматели. The Barents Observer утверждает, что в круиз должны были отправиться телеведущая Ксения Бородина, банкир Алексей Фролов, связанный с «Газпромом», бывший алкогольный магнат и инфлюенсер Николай Василенко, а также бизнесмен и автор ютьюб-канала «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.

Christian Charisius / dpa / Scanpix / LETA Christian Charisius / dpa / Scanpix / LETA

Christian Charisius / dpa / Scanpix / LETA Christian Charisius / dpa / Scanpix / LETA

Организаторами поездки выступили московское агентство премиальных путешествий Neverend и туристическая компания из Дубая TRVL, которые основал российский бизнесмен Борис Пустовойтов. Neverend рекламировала круиз и привлекала гостей, следует из статьи Financial Times, а TRVL зафрахтовала ледокол у Ponant.

Еще до своей отмены круиз российских VIP-путешественников — на фоне войны в Украине и противостояния со странами Запада — вызвал недовольство жителей Шпицбергена. Они планировали устроить протесты к прибытию ледокола. Примерно в то же время, когда появились сообщения о готовящихся акциях, Ponant попросила организаторов поездки удалить упоминания семьи Пино из их русскоязычных маркетинговых материалов, рассказал Financial Times Пустовойтов. В самой компании не стали комментировать его слова.

В итоге Ponant отменила круиз. По данным Financial Times, это произошло после того, как в США в июне арестовали основателя криптовалютной компании Evita, гражданина России Юрия Гугнина. Среди прочего его обвинили в мошенничестве и отмывании денег для клиентов из России с целью обхода санкций. Гугнин не признал себя виновным.

Evita выступала посредником при проведении платежей TRVL за аренду судна Ponant. В ответ дубайская компания подала на оператора иск во французский суд. В TRVL заявили, что Ponant не только расторгла договор, но и отказалась возвращать уже полученные 5,5 миллиона долларов.

Французская компания объяснила отказ от сотрудничества тем, что обвинения в адрес Гугнина — «серьезное нарушение нормативных требований (комплаенса), которое подрывает законность и добросовестность наших деловых отношений».

TRVL в свою очередь утверждает, что Ponant тщательно проверила и одобрила посредника. Пустовойтов также заявил Financial Times, что французские партнеры получили доступ к списку пассажиров, которые прошли тщательную проверку на соответствие санкциям и получили визы.

Теперь дубайская компания через суд требует от Ponant возместить ущерб и выплатить компенсацию на сумму, превышающую семь миллионов евро. В TRVL считают, что отмена круиза грозит им исками со стороны 165 клиентов, которые уже оплатили места на ледоколе. «С такими клиентами шутки плохи, учитывая среднюю стоимость каюты», — говорится в иске.

