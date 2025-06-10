В США основателя криптовалютной компании Evita обвинили в отмывании полмиллиарда долларов для клиентов из России

Прокуратура в США предъявила обвинение жителю Нью-Йорка и гражданину России Юрию Гугнину по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, сообщил американский Минюст.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Гугнин — основатель и владелец криптовалютой компании Evita. Его обвиняют в банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана в отношении США, нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, ведении нелегального бизнеса по переводу денежных средства, незаконных денежных переводах, отмывании денег, непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.

«Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских компаний, попавших под санкции, и получения для российского правительства технологий, подпадающих под экспортный контроль», — утверждают в ФБР.

По версии следствия, в период с июня 2023 по январь 2025 года примерно 530 миллионов долларов, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи. Гугнин, сообщил Минюст США, обманывал банки и биржи, через которые проходили деньги, утверждая, что Evita не ведет бизнес с юридическими лицами в России и организациями, попавшими под санкциями. При этом на самом деле, как утверждает прокуратура, многие клиенты Гугнина находились в России, а сам обвиняемый содействовал переводу средств, хранящихся на счетах в подсанкционных банках, в том числе в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ, банке «Тинькофф» (Т-Банк).

Гугнина также обвиняют в помощи проведения платежей за покупку электроники, на которую распространяются экспортные ограничения, а также отмывании средств, полученных от поставщика «Росатома».

В прокуратуре рассказали, что Гугнин был осведомлен о своей незаконной деятельности. Такой вывод ведомство сделало в том числе изучив историю его запросов в интернете. Он, в частности, искал: «как узнать, ведется ли против вас расследование», «поиск криминального прошлого evita investments inc.», «как наказывают за отмывание денег», «штрафы за нарушение санкций в отношении предметов роскоши ЕС». Гугнин также посетил сайты, где были такие заголовки: «ведется ли против меня расследование», «признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование».

Если Гугнина признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, 20 лет заключения по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий, отмывании денег и связанном с этим сговоре, и 10 лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнении требований по борьбе с отмыванием денег. Ему также грозит пять лет лишения свободы за сговор с целью обмана США и ведение нелегального бизнеса по переводу денег.

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