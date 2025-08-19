Российская альпинистка неделю ждет помощи на пике Победы в Кыргызстане Она сломала ногу и застряла на высоте семи тысяч метров. Ее уже дважды пытались спасти, но безуспешно

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с (7439 метров) в Кыргызстане и уже неделю ожидает помощи на высоте семь тысяч метров, сообщили близкие к российским силовикам телеграм-каналы Mash и «112». По их данным, альпинистка остается на вершине без еды и почти без воды. В МЧС и Минобороны Кыргызстана подтвердили, что Наговицину пытаются спустить с вершины, но спасателям мешает неблагоприятная погода.

Пик Победы, вид из базового лагеря на леднике Южный Иныльчек, Тянь-Шань Wikimedia Commomns

По данным телеграм-каналов и СМИ, Наговицина получила травму при спуске с пика Победы 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь и отправился в базовый лагерь за подмогой. На следующий день Наговицину попытались спустить два иностранных альпиниста, «но не вышло — помешали усталость и плохая погода», пишет Mash. Они сумели добраться до пострадавшей, укутали в спальный мешок, но были вынуждены оставить ее на горе.

Mash опубликовал видео с дрона, который облетел пик Победы. Когда именно была сделана запись, неясно. На кадрах видна разорванная палатка. Телеграм-канал пишет, что спасатели после съемки с дрона пришли к выводу, что Наговицина жива и лежит в палатке.

В пресс-службе Минобороны Кыргызстана уточнили, что дрон обнаружил альпинистку на высоте 7,2 тысячи метров. «Она жива, находится в условиях высокогорья уже седьмые сутки. Ведется подготовка к проведению спасательной операции по ее транспортировке», — заявил «Интерфаксу» представитель ведомства Алмаз Сарбанов. По его словам, на место происшествия готовы вылететь два вертолета Минобороны, но пока погода — сильный снегопад и нулевая видимость — не позволяют использовать авиацию.

Предыдущую попытку спасти российскую альпинистку, как сообщили в ведомстве, предприняли 17 августа (вероятно, речь идет все же об операции 16 августа, — прим. «Медузы»), но воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

Собеседник РЕН ТВ в МЧС Кыргызстана рассказал, что последний раз спасатели пытались добраться до пика Победы 16 августа с помощью вертолета Минобороны Кыргызстана. Из-за погоды борт совершил жесткую посадку, капитан экипажа и спасатели частной туристической фирмы пострадали. В итоге экипаж и спасателей пришлось эвакуировать вторым вертолетом. Пострадавших доставили в больницу.

В МЧС Кыргызстана заявили, что следующая попытка спасти Наговицину с пика Победы запланирована на 20 августа.

Сын альпинистки Михаил Наговицин рассказал РЕН ТВ, что покорять вершины — это хобби его родителей. Его отец Сергей Наговицин погиб на другом пике в Кыргызстане — Хан-Тенгри в 2021 году. По данным «112», на высоте 6900 метров у альпиниста случился инсульт. Наталья, сопровождавшая мужа, несмотря на уговоры спасателей, отказалась бросить супруга на горе одного и спуститься. В итоге Сергей погиб, а Наталью спасли. Через год она снова поднялась и установила табличку в память о муже. Этой истории посвящен документальный фильм Дмитрия Синицына «Остаться с Хан-Тенгри».

Наталья Наговицина на Хан-Тенгри через год после смерти мужа Скриншот из фильма Дмитрия Синицына «Остаться с Хан-Тенгри»

По данным Минобороны Кыргызстана, в последние несколько дней в горах на территории страны получили травмы и погибли несколько альпинистов. Так, при спуске с одной из вершин получили травмы гражданин Германии и гражданин России и погиб гражданин Италии. Когда именно это произошло, не уточняется, но пострадавших и тело погибшего также должен был эвакуировать вертолет, совершивший жесткую посадку 16 августа. Имена альпинистов не называются.

Кроме того, 11 августа в Бишкеке после восхождения на пик Победы умер российский альпинист, капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин. 16 августа на пике Хан-Тенгри на высоте 5,8 тысячи метров погиб россиянин Алексей Ермаков. Его тело спускают в базовый лагерь.