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Laurent Cipriani / AP / Scanpix / LETA

Французский альпинист, который в 2013 году нашел коробку с драгоценными камнями на горе Монблан в Альпах, спустя восемь лет получил половину сокровищ. Вторая половина осталась у французских властей. Камни разделили на две равных части стоимостью по 150 тысяч евро, сообщил мэр Эрик Фурнье.

Альпинист, имя которого не раскрывается, в августе 2013 года нашел металлическую коробку с изумрудами, рубинами и сапфирами. Общий вес драгоценностей составил 140 граммов, тогда сокровища оценивали в сумму от 130 до 240 тысяч евро. На пакетиках с драгоценностями присутствовали надписи «Сделано в Индии». Альпинист передал сокровища полиции, как того требует французское законодательство. Законных владельцев драгоценностей найти не удалось.

Предположительно, коробка с камнями находилась на одном из двух самолетов Air India, врезавшихся в Монблан в 1950 и в 1966 годах. В разные годы альпинисты находили в горах обломки самолетов, багаж и останки погибших людей. Власти предполагали, что драгоценности находились на самолете Boeing 707, летевшем из Мумбаи в Нью-Йорк, который разбился на юго-западном склоне Монблана 24 января 1966 года. В авиакатастрофе погибли 117 человек.

Мэр Шамони в разговоре с журналистами поблагодарил мужчину за честность, когда он отдал драгоценности полиции. Сам альпинист комментировал это в июле, когда узнал, что ему отдадут часть сокровищ. Он сказал газете Le Parisien, что не «жалеет о том, что был честен». Мужчина рассказал, что потратит часть денег на ремонт своей квартиры.

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