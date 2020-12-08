Летом 2020 года американский студент нашел в Скалистых горах клад миллионера, который 10 лет искали тысячи людей. Сейчас он нанял охрану и раскрыл свое имя

Фотография сундука с сокровищами, которую предоставил Форрест Фенн Jeri Clausing / AP / Scanpix / LETA

В 2010 году в США в началась гонка за сокровищами, которую объявил эксцентричный миллионер, бывший арт-дилер и коллекционер Форрест Фенн. В своей автобиографии «Страсть погони» («The Thrill of the Chase») Фенн рассказал, что спрятал в пустыне старинный бронзовый сундук где-то в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где он жил. В сундуке находились золотые самородки, пыль и редкие монеты, ювелирные изделия и другие артефакты стоимостью один миллион долларов (в 2013 году сокровища уже оценивали в пять миллионов долларов).

Миллионер опубликовал в своей книге стихотворение, которое содержало девять зашифрованных подсказок, указывающих на место, где спрятан клад. После публикации книги Фенн дал еще несколько подсказок. Так, клад находился на высоте больше двух тысяч метров над уровнем моря, его не советовали искать в штатах Айдахо и Юта, а также на кладбищах и в разрушенных зданиях.

Фенн спрятал клад в месте, в котором хотел бы умереть. Сами мысли о тайном сокровище у миллионера появились в 1988 году, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. Тогда он решил оставить о себе особую память — спрятать клад и оставить подсказки, где его искать. Болезнь удалось остановить, но Фенн решил воплотить в жизнь свою идею с сокровищами.

Спрятанные ценности на миллионы долларов искали тысячи людей. Некоторые из них теряли деньги, другие — погибали. Известно по крайней мере о пяти людях, которые погибли в 2016-2020 годах во время поисков — все жители штата Колорадо. В то же время люди, искавшие клад, преследовали Фенна, угрожали ему и даже вламывались в его дом.

Как поиски клада приводили к смерти Эксцентричный миллионер спрятал клад в Скалистых горах. Уже четвертый человек погиб, пытаясь его найти

Гонка за сокровищами завершилась 6 июня 2020 года в американском штате Вайоминг. Форрест Фенн объявил, что с ним связался человек, который рассказал, что с помощью подсказок из стихотворения миллионера нашел спрятанный сундук. Тогда кладоискатель решил не называть своего имени, и так бы продолжалось еще какое-то время, но 7 сентября Форрест Фенн умер в возрасте 90 лет.

После его смерти на сайте Medium появилась анонимная статья памяти Форреста Фенна, автор которой утверждал, что это именно он нашел сокровище в Скалистых горах. Он сообщил, что еще в 2018 году понял, где миллионер спрятал клад, но на поиски точного места у него ушло два года — и 25 полных дней, проведенных в Скалистых горах. Он опубликовал фотографию сундука, сделанную в месте, где его в 2010 году спрятал Фенн. Кроме того, автор заметки рассказал о встрече с Фенном и их разговорах о поисках сокровищ.

Я никогда не встречался с Форрестом до этого июня, и это был единственный раз, когда мы оказались вместе. Но я благодарен тому времени, которое у нас было. Когда я встретил Форреста, я сказал ему, что не был уверен, что когда-нибудь встречусь с ним. Сокровище было слишком трудно найти. Он сказал с улыбкой, что всегда говорил, что его трудно найти, но не невозможно, и я доказал, что он прав.

Еще через два с половиной месяца автор заметки раскрыл свое имя — после того, как другие менее удачливые кладоискатели решили с ним судиться. Клад нашел 32-летний студент-медик из штата Мичиган Джек Стюф. 7 декабря его имя одним из первых в журнале Outside сообщил журналист и писатель Дэниел Барбариси, который готовит книгу о поисках сокровищ Фенна. Барбариси отметил, что семья Фенна независимо от Стюфа подтвердила, что тот действительно нашел клад. Сам Джек Стюф 7 декабря опубликовал на Medium заявление, в котором рассказал, что решил раскрыть личность, потому что иначе это может сделать суд.

Страница Джека Стюфа в Facebook

Джек Стюф сказал, что отказывался раскрыть свою личность не потому, что ему есть что скрывать, а из-за того, что другие кладоискатели преследовали Форреста Фенна, угрожали ему и подавали против него иски. «Я не хочу, чтобы это случилось со мной или моей семьей», — сказал Стюф. Он объяснил, что решил отказаться от анонимности после того, как адвокат из Чикаго Барбара Андерсен подала иск к человеку, нашедшему сокровище. Она утверждала, что этот человек взломал ее переписку с догадками о том, где находится клад — Андерсен допускала, что он спрятан в штате Нью-Мексико.

Джек Стюф рассказал Дэниелу Барбариси, что суд в Нью-Мексико принял иск Андерсен, а на прошлой неделе судья потребовал, чтобы наследники Форреста Фенна передали заявителю личные данные о человеке, который нашел сокровища. Сам Стюф назвал иск необоснованным и отметил, что раньше никогда не слышал о Барбаре Андерсен, и что Фенн не прятал клад в Нью-Мексико. Стюф объяснил, что выступил с заявлением, опасаясь, что суд назовет его имя.

Стюф рассказал, что готовился к подобным событиям. Чтобы защитить себя, он перевез свою семью в безопасное место с охраной и несколькими уровнями защиты.

Когда я нашел сокровище, это положило конец надеждам многих людей по всему миру, которые хотели однажды найти его. Я понимаю как разочарование, так и недоверие, которое многие испытывали и испытывают, и не принимаю на свой счет едкие комментарии обо мне или теории заговора, в которых некоторые находят успокоение. Но для ясности: я никогда не работал на Форреста, и он никогда не «выбирал» меня, чтобы «найти» сокровище. Я был для него посторонним. И нашел сокровище так, как он задумал.

Многие кладоискатели, как заявил писатель Дэниел Барбариси, понимают, почему Джек Стюф не хотел раскрывать своего имени. Но не понимают, почему он не хочет назвать место, где находился клад. Стюф, отвечая на это, сказал, что не хотел, чтобы оно превратилось в место паломничества для поклонников Фенна. «Это не подходящее место, чтобы стать туристическим направлением. Оно имеет огромное значение для Форреста, и я не хочу, чтобы его уничтожили», — объяснил он.

Найденное сокровище, по словам Джека Стюфа, находится в безопасном хранилище в штате Нью-Мексико (и это не хранилище Фенна). Он спрятал там сундук после того, как доставил клад из Вайоминга в Санта-Фе. По словам Стюфа, сундук останется в хранилище до тех пор, пока он не продаст сокровища. В беседе с писателем Дэниелом Барбариси он отметил, что размышляет над тем, продать сокровище по частям или полностью. Стюф считает, что наибольшую ценность будет представлять все сокровище как «клад Фенна», но он допустил, что разделит клад, поскольку многие кладоискатели, участвовавшие в поисках, будут рады получить хотя бы часть ценностей.

После продажи сокровища Джек Стюф намерен выполнить последнее желание Форреста Фенна — тот просил, чтобы сундук, в котором хранились сокровища, оказался в определенном месте, где его смогут увидеть другие кладоискатели. Что это за место, он не уточнил.

Александр Бакланов