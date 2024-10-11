100 лет назад Эндрю Ирвин совершал восхождение на Эверест. Возможно, ему это удалось (хотя считается, что гору покорили только 29 лет спустя) Теперь нашли часть останков альпиниста, пишет National Geographic

Эндрю Ирвин на Эвересте за несколько дней до гибели Mary Evans Picture Library 2013 / Scanpix / LETA

На Эвересте обнаружили часть останков альпиниста Эндрю Ирвина, который совершал восхождение на гору в 1924 году вместе с напарником Джорджем Мэллори, сообщает National Geographic. Экспедиция Ирвина и Мэллори была одной из первых попыток покорить ее вершину — вопрос, удалось ли им это сделать, остается открытым на протяжении 100 лет.

была известна европейским исследователям с середины XIX века; примерно тогда же появились первые расчеты, которые указывали на то, что гора может быть самой высокой в мире. В начале XX века в Британской империи при поддержке властей был создан «Комитет Джомолунгмы», который занялся организацией экспедиций с целью достичь вершины горы. После разведывательной миссии первая попытка восхождения была совершена в 1922 году — альпинистам удалось достичь высоты 8320 метров над уровнем моря (высота вершины Джомолунгмы — 8849 метров).

Экспедиция, в которой участвовали Ирвин и Мэллори, состоялась в 1924 году. Она включала в себя три попытки восхождения — в ходе первых двух вершины достичь не удалось. Во время третьей Ирвин и Мэллори не вернулись в лагерь и были объявлены пропавшими без вести. Последним, кто их видел, был фотограф экспедиции — это было издалека, в бинокль, и не было ясно, спускались ли они с вершины, покорив ее, или только пытались подняться.

Официально первыми людьми, покорившими Эверест, стали Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей 29 лет спустя, в 1953 году.

В течение следующих десятилетий альпинисты неоднократно находили отдельные предметы снаряжения Ирвина и Мэллори. В 1999 году для их поисков была организована специальная экспедиция, участники которой на высоте 8155 метров обнаружили останки Мэллори; повреждения на теле свидетельствовали о том, что он упал с высоты. При нем не обнаружили фотографию его невесты и британский флаг, которые он перед началом экспедиции обещал оставить на вершине Джомолунгмы, если до нее доберется.

Тело Ирвина не нашли ни в 1999 году, ни в ходе более поздних экспедиций. Предполагается, что у него при себе должна была быть фотокамера с непроявленной пленкой, — фактически единственная вещь, которая могла бы явно доказать, что альпинисты достигли вершины, если это действительно произошло.

Как сообщил 11 октября телеканал National Geographic, около месяца назад группа альпинистов, снимавших документальный фильм, обнаружила кислородный баллон 1933 года: экспедиция, поднимавшаяся на гору тогда, нашла в этой области ледоруб, принадлежащей Ирвину.

Члены съемочной группы предположили, что где-то поблизости может быть тело альпиниста, и несколько дней осматривали территорию вокруг. Вскоре они обнаружили часть ноги в ботинке, которая обнажилась из-за подтаявшего льда. По оценке альпинистов, лед в этом месте растаял всего за неделю до этого. Самого тела найдено не было. Поиски, вероятно, будут продолжены.

Официально пока не подтверждено, что на Эвересте найдена часть останков Эндрю Ирвина. В Великобритании проводят анализ ДНК, который должен это подтвердить. Однако по сути это можно считать формальностью: на носке, найденном внутри ботинка, была вышита надпись «A.C. Irvine».

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