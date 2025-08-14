Война Тысяча двести шестьдесят восьмой день. В Ростове украинский беспилотник ударил по жилому дому. Белгород второй день под атакой. Кремль готовится к встрече на Аляске

Последствия атаки на Белгород, 14 августа 2025 года Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Россия

В Ростове-на-Дону дрон влетел в жилой дом в центре города. Пострадали не менее 13 человек

Утром 14 августа беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в центре Ростова-на-Дону. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадали 13 человек, в числе которых двое детей. Шестерых раненых госпитализировали, минимум двое находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения получили 10 домов в районе улиц Тельмана и Лермонтовская — у них выбиты окна и повреждены балконы. В телеграм-каналах публиковали фотографии, на которых видно, что как минимум у одного из домов частично повреждена крыша. Из домов эвакуированы 212 человек, уточнил Слюсарь.

По данным телеграм-канала Mash, целью атаки ВСУ был штаб Южного военного округа в Ростове — беспилотник летел по направлению к нему, но над центром города резко сменил траекторию. Что стало причиной удара по жилому дому — работа средств радиоэлектронной борьбы, ошибка навигации или это была целенаправленная атака — неясно, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. Как пишут прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot, ВСУ использовали для атаки беспилотник, сконструированный на базе легкомоторного самолета Аэропракт А-22, который называют «Летучей лисицей».

Белгород второй день под атакой. Жители «проживают то, что еще не проживали в современной истории», заявил губернатор

Со вчерашнего дня под ударом находится Белгород. В течение вечера 13 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщал о пострадавших в разных районах области в результате атак украинских беспилотников. Около 7 утра губернатор рассказал, что дрон атаковал здание правительства в центре города — оно получило небольшие повреждения, никто не пострадал. Еще часом позже Гладков сообщил, что ВСУ наносят удар по зданию правительства уже в четвертый раз и опубликовал фотографии, на которых видны повреждения.

Центр города перекрыли военнослужащие и патрули ГИБДД — к зданию областного правительства никого не подпускали. Очевидцы заявили, что слышали автоматные очереди и звуки взрывов, а над городом летало много дронов.

На фоне атак областной оперштаб провел внеочередное заседание, по итогам которого постановил закрыть крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района до субботы включительно; запретить все уличные мероприятия вплоть до воскресенья, а также перевести сотрудников государственных и муниципальных учреждений на дистанционную работу на четверг и пятницу. Отдельно Гладков попросил жителей как можно меньше находиться на улице из-за угрозы атак.

Белгородцы второй день проживают то, что «еще не проживали в современной истории», сказал Гладков на пресс-конференции, комментируя украинские атаки. По его словам, с утра ведется «максимальный огонь по зданию правительства». «Пока к вам ехал, прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там все, и первый этаж, и мой кабинет, и этажи думы», — сказал губернатор. Он добавил, что в здании остаются только три человека, которые выполняют свои обязанности в рамках должностных полномочий — остальных оттуда вывели.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в связи с атаками на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде возбуждены уголовные дела о терактах (часть 2 статьи 205 УК). По данным ведомства, в Белгороде пострадали три человека — мужчина, который находится в тяжелом состоянии, его жена и еще один мирный житель.

Мир

Кремль рассказал, как пройдет встреча Трампа и Путина на Аляске

За сутки до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске помощник российского президента Юрий Ушаков изложил ее программу.

Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и начнется в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве) с беседы президентов США и России в присутствии переводчиков.

После личной встречи Трампа и Путина переговоры продолжатся за рабочим завтраком уже в составе делегаций — по пять человек с каждой стороны. Со стороны России будут сам Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Состав делегации США, как сказал помощник российского президента, тоже известен, но «будет корректно дождаться объявления со стороны американских партнеров».

В завершение переговоров Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой обсуждений, как сказал Ушаков, будет «урегулирование украинского кризиса», но президенты затронут и вопрос торгово-экономического сотрудничества России и США.

Европейские лидеры созвонились с Трампом. Он обещал не обсуждать вопрос украинских территорий без Украины

За два дня до встречи на Аляске, 13 августа, несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским, который приехал в Берлин, созвонились с Трампом, чтобы обсудить позиции сторон. Во время этого разговора Трамп, по данным нескольких источников CNN и NBC News, сказал, что не будет обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным.

По словам собеседников NBC News, своей целью на этой встрече Трамп назвал прекращение огня. Президент США согласился с европейскими лидерами, что оно должно быть реализовано до начала мирных переговоров.

Однако некоторые главы стран Европы после этого разговора «пришли к выводу, что Трамп не испытывает особого оптимизма в отношении результатов своей встречи с Путиным», пишет NBC News. Источник CNN также отмечает, что «ожидания от этой встречи [с Путиным] невысоки».

Сам Трамп после разговора с европейскими лидерами сказал, что «оценил бы его на 10» и добавил, что если встреча на Аляске пройдет успешно, то «мы быстро проведем вторую — между Путиным, Зеленским и мной». Он также добавил, что для Путина настанут «очень серьезные последствия», если он не остановит войну после встречи на Аляске.

«Путин блефует и не хочет мира». Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом перед саммитом на Аляске Вот что они рассказали об итогах этих переговоров. Коротко

Великобритания планирует отказаться от размещения военного контингента в Украине, заменив его воздушным патрулированием

The Times узнала, что Великобритания отказалась от плана создания военного миротворческого контингента в Украине, но обещает «сильные санкции», чтобы продолжать оказывать давление на Россию. Идея размещения западных миротворцев в Украине в случае перемирия с Россией обсуждается еще с прошлого года, но согласия среди союзников Киева по ней пока нет, а Кремль неоднократно заявлял, что для Москвы это неприемлемо.

По данным The Times, теперь британское правительство предлагает более «реалистичную миссию», включающая воздушное патрулирование над западной Украиной самолетами Typhoon или F-35, поддержку в подготовке и обучении украинских военных и разминирование Черного моря.

Владимир Зеленский тем временем после своего визита в Берлин приехал в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Зеленский со Стармером обсудили предстоящую встречу Трампа и Путина на Аляске, а также «акцентировали внимание на важности гарантий безопасности, которые сделают мир устойчивым, если удастся дожать Россию и остановить огонь».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Максим (Кривой Рог). «Завершение» войны точно не близко. Важно понимать разницу между завершением и заморозкой. Если верить утечкам в СМИ (что уже звучит смешно, но все же), сохранит контроль над всеми захваченными территориями, а Украина не получит ничего кроме права вступления в НАТО (что никак не означает сам факт вступления в альянс), и оружие, много оружия. То есть, обе стороны войны останутся недовольными результатами сделки. А значит всегда будет существовать вероятность второй войны. История уже знает много таких примеров.С другой стороны, я добавлю еще вот что. Очень хочется выдохнуть. Хотя бы на какое-то время пожить без войны. Без дронов и ракет, без смертей, без бусификации на улицах, без плохих новостей на каждом шагу. Хочется съездить куда-то отдохнуть в красивое тихое место. Не все украинцы согласятся со мной, но я и не говорю от имени всей нации. Я очень устал, и все вокруг очень устали. Я не вижу другого выхода из этой войны кроме того, который появился сейчас.

Война Тысяча двести шестьдесят седьмой день. Зеленский проводит в Берлине видеоконференцию с Трампом. К чему может привести прорыв россиян под Добропольем

