От Авиценны до товарища Сухова Посмотрите новый фильм Михаила Зыгаря об истории Центральной Азии (которую мы не знаем)

Журналист и писатель Михаил Зыгарь выпустил на своем ютьюб-канале документальный фильм «Басмачи, ханы и империи: история Центральной Азии».

Аль-Хорезми и Авиценна, Чингисхан и Тимур, «Али-Баба и 40 разбойников», Кенесары Касымов, голову которого обещал вернуть в Казахстан (и не сделал этого) Путин, Большая игра Британской и Российской империй, «Белое солнце пустыни» как советский миф о цивилизаторской миссии Красной Армии и многое другое в фильме об истории Центральной Азии — от периода расцвета до завоевания монголами и вплоть до революции 1917 года и гражданской войны.

Фильм «Басмачи, ханы и империи: история Центральной Азии» — часть большого документального проекта «Человеческая история России». Ранее вышли эпизоды об Украине, Сибири и трехсерийный фильм «Завоевание Кавказа» (1, 2, 3).

