Как Российская империя захватывала Крым и присоединяла Грузию Смотрите вторую серию документального фильма Михаила Зыгаря «Завоевание Кавказа»

Журналист и писатель Михаил Зыгарь выпустил на своем ютьюб-канале вторую серию документального фильма «Завоевание Кавказа». В первой части рассказывалось о том, что происходило на территориях между Черным и Каспийским морями задолго до того, как Кавказом начала интересоваться Российская империя.

Отправная точка второй части — правление Петра Первого: Россия побеждает в Северной войне, Петр провозглашает себя императором и отправляется в Персидский поход.

«С этого и начинается бесконечная затяжная война на Кавказе. Которая продлится с перерывами примерно 300 лет. И нет ощущения, что она уже закончилась. Россия постоянно нападает на Турцию и захватывает ее территории: Черноморское побережье Кубани, крепость Анапу (да-да, теперь это знаменитый курорт). Ну и конечно „исконно“ турецкий Крым. Что мы про это знаем? Практически ничего. Видимо потому, что российская история гордится оборонительными войнами, а захватническими не очень», — говорится в описании к фильму.

Также в этой части пойдет речь о Георгиевском трактате 1783 года, утвердившем российский протекторат над Грузией, и периоде колониальных войн XVIII века, когда Россия воевала на несколько фронтов.

Фильм «Завоевание Кавказа» стал частью большого документального сериала «Человеческая история России» — ранее вышли эпизоды об Украине и Сибири.

ЗЫГАРЬ

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Первую часть фильма смотрите здесь

«Завоевание Кавказа» — новый фильм Михаила Зыгаря об истории региона не только до Петра I, но даже до Рюрика Посмотрите его прямо сейчас

Первую часть фильма смотрите здесь

«Завоевание Кавказа» — новый фильм Михаила Зыгаря об истории региона не только до Петра I, но даже до Рюрика Посмотрите его прямо сейчас