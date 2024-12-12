Вышла третья серия документального фильма «Завоевание Кавказа» журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Она посвящена событиям, происходившим в регионе в XIX веке.

Основные действующие лица: российский военачальник и главный колонизатор Кавказа генерал Алексей Ермолов, первый чеченский дипломат Бейбулат Таймиев, имам Северо-Кавказского имамата Шамиль, его заместитель (наиб) и военачальник Хаджи-Мурат, предводители сопротивления адыгов и убыхов в Черкесии Казбич и Хаджи Берзек. А также русские классики Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов и Лев Толстой, касавшиеся темы Кавказской войны в своих произведениях.

Вот что сам автор рассказывает о содержании выпуска в описании к видео:

Российская империя присоединила Грузию, депортировала грузинскую царскую семью и начинает колонизацию Северного Кавказа. Правда, признавать это колонизацией российские власти упорно не хотят. И зачем России Кавказ, приносящий колоссальные убытки, — тоже никто не знает. Горцы, меж тем, отчаянно сопротивляются. Причем как на востоке — в Дагестане и Чечне, так и на западе — в Черкесии. Вот только о войне с Шамилем российские учебники пишут довольно много. А о том, что происходило в Черкесии, — российские власти всегда старательно замалчивали и геноцида черкесов не признали до сих пор. В этом выпуске мы рассказываем и о войне в Чечне и Дагестане, и о том, как выселяли из родных мест черкесов, о геноциде армян, о революции на Кавказе и первых независимых кавказских республиках.

ЗЫГАРЬ

Предыдущие две серии фильма смотрите здесь и здесь.

Фильм «Завоевание Кавказа» стал частью большого документального сериала «Человеческая история России» — ранее вышли эпизоды об Украине и Сибири.

В издательстве «Медузы» вышла книга Михаила Зыгаря «Война и наказание» — о том, как Россия на протяжении 400 лет пыталась расправиться с Украиной. Купить книгу можно по этой ссылке — в epub-версии или на бумаге с доставкой. Недавно издательство «Медузы» расширило список стран, куда доставляет свои книги.