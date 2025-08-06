Обломки подлодки «Титан» на дне Атлантического океана. Снимок с дистанционно управляемого подводного аппарата Береговой охраны США. 17 сентября 2024 года U.S. Coast Guard / Scanpix / LETA

Основной причиной катастрофы подлодки «Титан» в 2023 году стало то, что в компании OceanGate, которой принадлежал аппарат, систематически игнорировали требования безопасности при проектировании, использовании и техническом обслуживании подлодки. К таким выводам пришла Береговая охрана США. 5 августа ведомство опубликовало 300-страничный отчет по итогам двухлетнего расследования катастрофы. Основные тезисы из документа опубликовали The New York Times и «Би-би-си». Британские журналисты также поговорили с бывшим сотрудником OceanGate, который за несколько лет до катастрофы пытался предупредить компанию, а затем и власти США о небезопасности погружений на «Титане».

«Титан» затонул в 2023 году при погружении к «Титанику» На борту находились пять человек — все они погибли

Подводный аппарат «Титан» компании OceanGate пропал в Атлантическом океане 18 июня 2023 года во время погружения к «Титанику». На борту аппарата находились пять человек:

Стоктон Раш, основатель OceanGate и пилот «Титана», ему был 61 год;

Хэмиш Хардинг, 58-летний британский миллиардер, основатель компании Action Group;

Шахзада Давуд, 48-летний бизнесмен из Пакистана;

Сулеман Давуд, его 19-летний сын;

Поль-Анри Наржоле, французский исследователь, ему было 77 лет.

Поиски «Титана» продолжались несколько дней. Предполагалось, что люди на борту могли выжить — по расчетам, запас кислорода у них должен был закончиться к 22 июня. Когда спасатели нашли обломки, стало ясно, что пилот и четверо пассажиров погибли.

Согласно отчету Береговой охраны США, «Титан» затонул в результате имплозии — сжатия аппарата под действием давления воды из-за нарушения его механической целостности. Смерть людей на борту наступила мгновенно — их убило давлением примерно в 350 килограммов на квадратный сантиметр. Последние данные на поверхность «Титан» передал с глубины 3150 метров («Титаник» находится на глубине 3800 метров).

«Эту катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить, — прокомментировал отчет глава совета по расследованию аварии Джейсон Нойбауэр. — В ходе двухлетнего расследования были выявлены многочисленные факторы, которые привели к этой трагедии, что позволило извлечь ценные уроки для предотвращения подобных происшествий в будущем».

OceanGate после катастрофы свернула свою деятельность. Компания сотрудничала со следствием.

Катастрофа произошла из-за системных нарушений при проектировании, сертификации и обслуживании «Титана»

OceanGate игнорировала требования безопасности. В отчете говорится, что «Титана», сделанного из клееного слоями углеволокна и титана, изначально не соответствовала требованиям безопасности, но Стоктону Рашу удавалось уклоняться от проверок, которые бы это показали. Предполагается, что корпус разрушился в носовой части: либо в месте соединения углеволоконной части с титановой, либо в самой углеволоконной части. Компания не соблюдала протоколы безопасности и испытаний. «Между их протоколами безопасности на бумаге и реальной практикой наблюдались вопиющие несоответствия», — заявила Береговая охрана США.

В отчете говорится, что «Титана», сделанного из клееного слоями углеволокна и титана, изначально не соответствовала требованиям безопасности, но Стоктону Рашу удавалось уклоняться от проверок, которые бы это показали. Предполагается, что корпус разрушился в носовой части: либо в месте соединения углеволоконной части с титановой, либо в самой углеволоконной части. Компания не соблюдала протоколы безопасности и испытаний. «Между их протоколами безопасности на бумаге и реальной практикой наблюдались вопиющие несоответствия», — заявила Береговая охрана США. Во время предыдущих погружений «Титан» мог получить повреждения. Согласно отчету, в июле 2022 года подлодка ненадолго застряла в обломках «Титаника». Во время подъема на поверхность находившиеся на борту люди слышали громкий шум, который, как они опасались, свидетельствовал о повреждении корпуса. Об этом сообщили совету директоров OceanGate, но Раш заверил, что опасаться нечего. Всего с 2021 года аппарат совершил 86 погружений к «Титанику». Катастрофа произошла во время 87-й экспедиции.

Согласно отчету, в июле 2022 года подлодка ненадолго застряла в обломках «Титаника». Во время подъема на поверхность находившиеся на борту люди слышали громкий шум, который, как они опасались, свидетельствовал о повреждении корпуса. Об этом сообщили совету директоров OceanGate, но Раш заверил, что опасаться нечего. Всего с 2021 года аппарат совершил 86 погружений к «Титанику». Катастрофа произошла во время 87-й экспедиции. Пилотам OceanGate, вероятно, не хватало подготовки. Компания предоставила Береговой охране ложную информацию об опыте Раша. У OceanGate не было адекватных протоколов, которые бы гарантировали, что пилоты подводных аппаратов, включая Раша, прошли необходимую подготовку. Бывшие сотрудники компании рассказали, что специального руководства для операторов «Титана» не существовало. В ходе расследования также не удалось найти доказательств того, что Раш прошел какую-либо программу обучения для управления подводным аппаратом. К моменту последнего погружения «Титана» у Раша было удостоверение, выданное на основе сфальсифицированной информации о том, что он провел в море достаточное время, чтобы получить этот документ.

У OceanGate не было адекватных протоколов, которые бы гарантировали, что пилоты подводных аппаратов, включая Раша, прошли необходимую подготовку. Бывшие сотрудники компании рассказали, что специального руководства для операторов «Титана» не существовало. В ходе расследования также не удалось найти доказательств того, что Раш прошел какую-либо программу обучения для управления подводным аппаратом. К моменту последнего погружения «Титана» у Раша было удостоверение, выданное на основе сфальсифицированной информации о том, что он провел в море достаточное время, чтобы получить этот документ. В компании была «токсичная» корпоративная культура. По словам бывших сотрудников OceanGate, им задерживали зарплату, а клиенты, за погружение и так и не получившие услугу в условленное время, угрожали руководству судом. В итоге Раш, как утверждается, подгонял сотрудников, заставлял их игнорировать требования безопасности и молчать о своих опасениях под угрозой увольнения.

Действия Раша привела к гибели его самого и пассажиров «Титана», считают авторы отчета. Если бы основатель OceanGate выжил, они бы рекомендовали министерству юстиции США рассмотреть вопрос об уголовном деле против него.

Бывший сотрудник OceanGate за несколько лет до катастрофы пытался предупредить руководство компании и власти США, что погружения на «Титане» небезопасны

Журналисты «Би-би-си» поговорили с бывшим директором по морским операциям OceanGate Дэвидом Локриджем, которого уволили после того, как в 2018 году он предупредил о проблемах с безопасностью в компании.

Локридж, ранее служивший в королевском флоте Великобритании, начал карьеру в OceanGate в 2011-м. В его обязанности входило планирование погружений и управление подлодкой.

Прототип подводного аппарата, который в итоге назвали «Титан», разрабатывали совместно с Лабораторией прикладной физики Вашингтонского университета. Корпус решили изготовить из углеродного волокна, хотя ранее ни одну подлодку не строили из этого материала. Локридж заявил «Би-би-си», что был уверен в квалификации команды из Вашингтонского университета, а Стоктон Раш заверил его, что аппарат пройдет независимую оценку безопасности и сертификацию.

Однако к лету 2016 года у Локриджа начали возникать сомнения относительно проекта. К тому времени компания прекратила сотрудничество с университетом и решила заняться созданием «Титана» самостоятельно. При этом, по словам собеседника «Би-би-си», у инженеров компании не было опыта строительства глубоководных аппаратов. «В тот момент я начал задавать вопросы… и я чувствовал, что обязан продолжать их задавать», — заявил бывший сотрудник компании.

По его словам, по мере создания подлодки он замечал несовершенства конструкции и материалов. Среди прочего Локридж был обеспокоен тем, что смотровой иллюминатор подлодки не был рассчитан на работу на экстремальной глубине. Кроме того, он узнал, что компания решила не проводить «Титан» через процедуру независимой сертификации и проверки безопасности.

Когда в 2018-м, незадолго до пробных погружений аппарата, Локридж в очередной раз заявил о своих сомнениях, его уволили. Он обратился с жалобой в Управление по охране труда и технике безопасности правительства США (OSHA). Управление, как заверили Локриджа, передало полученную от него информацию Береговой охране США.

В свою очередь OceanGate начала судиться с бывшим сотрудником. По его словам, на протяжении всего процесса OSHA действовала медленно и не смогла защитить его от нападок компании. В итоге в декабре 2018-го под растущим давлением со стороны адвокатов OceanGate Локридж и его жена решили прекратить тяжбу. Дело урегулировали, а жалобу, поданную в OSHA, пришлось отозвать.

Бывший сотрудник OceanGate считает, что Управление по охране труда и технике безопасности бездействовало, и если чиновники попытались бы провести расследование по его жалобе, то катастрофы «Титана» удалось бы избежать. В ответ представители OSHA заявили, что расследование «соответствовало стандартной процедуре и срокам рассмотрения дел».

Береговая охрана США утверждает, что так и не получила жалобу Локриджа, поскольку письмо от чиновников OSHA затерялось.

Как затонул «Титан»

«Все произошло мгновенно, они не успели ничего понять» В Атлантике найдены обломки подлодки «Титан». Она затонула при погружении к «Титанику». Погибли пять человек, находившихся на борту

Как затонул «Титан»

«Все произошло мгновенно, они не успели ничего понять» В Атлантике найдены обломки подлодки «Титан». Она затонула при погружении к «Титанику». Погибли пять человек, находившихся на борту