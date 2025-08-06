Пабло Гонсалес приземлился в Москве после обмена заключенными. На его футболке — штурмовик из «Звездных войн» и надпись «Империя нуждается в тебе». Аэропорт Внуково, 1 августа 2024 года Сергей Ильник / Спутник / РИА Новости / EPA / Scanpix / LETA

Чуть больше года назад, 1 августа 2024-го, Россия и западные страны провели крупнейший обмен заключенными после окончания холодной войны. Российские власти отпустили на Запад политзаключенных, а вернули в основном своих шпионов. Одним из них был Пабло Гонсалес (он же Павел Рубцов) — агент российской военной разведки, который следил за оппозиционерами в Европе под видом независимого журналиста из Страны Басков. Испанское издание El Mundo поговорило с людьми из окружения Гонсалеса и узнало, как он живет спустя год после обмена.

Кто такой Пабло Гонсалес?

По материнской линии он потомок испанца, которого увезли в СССР во время . Его мать Мария Елена Гонсалес вышла замуж за советского ученого Алексея Рубцова, но позднее развелась с ним и уехала на историческую родину, в Страну Басков, забрав с собой девятилетнего сына. Там Павел Рубцов стал Пабло Гонсалесом Ягуэ.

В 2003 году 21-летний Гонсалес получил паспорт РФ. Испанские спецслужбы подозревали, что военная разведка России (ГРУ) завербовала его спустя семь лет во время поездки к отцу и мачехе, пишет El Mundo со ссылкой на журналиста Дрю Хиншоу, автора о прошлогоднем обмене заключенным. По информации The Insider, мачеха Гонсалеса Татьяна Добренко раньше была зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ в Москве.

Гонсалес всем представлялся журналистом и политологом, который специализируется на конфликтах в Восточной Европе, на Балканах и на Кавказе. Он действительно ездил в горячие точки, а также посещал европейские конференции, приятельствовал с российскими журналистами и оппозиционерами. Гонсалес ходил на футбол с Ильей Яшиным, завел роман с Жанной Немцовой — и «стучал» на них обоих в ГРУ. Кроме того, он, по данным El Mundo, следил за Алексеем Навальным в Европе.

Как его задержали и обменяли?

С 2019 года Гонсалес жил в Польше. В 2022 году, через несколько дней после вторжения России в Украину, его задержали недалеко от польско-украинской границы по подозрению в работе на Москву. Журналистские организации сперва считали его жертвой политического преследования, но 1 августа 2024 года он прилетел в Москву вместе с другими освобожденными российскими шпионами. Гонсалес вышел из самолета в футболке с надписью «Empire needs you» («Империя нуждается в тебе»), пожал руку Владимиру Путину и куратору разведчиков-нелегалов из ГРУ Олегу Сотникову.

Как пишет El Mundo, сейчас Гонсалес с заметной неприязнью относится к Польше, где провел под стражей два с половиной года (в том числе девять месяцев в камере-одиночке). По его словам, там его унижали и отказывали ему в помощи. С польским следствием Гонсалес не сотрудничал, отмечает El Mundo. «Пабло, казалось, считал себя важным для Кремля. По данным польской разведки, он заявил следователям, что настолько ценен для России, что они готовы на обмен», — рассказал изданию журналист Дрю Хиншоу.

Гонсалес оказался прав. Премьер-министра Польши Дональда Туска критиковали за согласие обменять его (Rzeczpospolita писала, что это было сделано по процедуре, «неизвестной нашему уголовному судопроизводству»). Обвинения в шпионаже с Гонсалеса не сняты — по версии следствия, он с 2016 года передавал ГРУ сведения, которые могли навредить Польше. Дело передано в суд, слушания должны начаться этой осенью, обвиняемому даже планируют прислать повестку: въезд в Польшу ему формально не запрещен.

Как он живет теперь?

«За эти 12 месяцев его характер стал более суровым. Его презрение к Украине усилилось. И теперь он постоянно прочищает горло, когда говорит. Словно задыхается», — пишет El Mundo о Гонсалесе. По данным газеты, у него фиброз легких — состояние, при котором легочная ткань утолщается, и человеку становится труднее дышать. Но Гонсалес пока откладывает операцию, которая могла бы ему помочь, пишет El Mundo. В своих проблемах со здоровьем он винит ковид, который дважды перенес в польской тюрьме.

El Mundo рассказывает, что Гонсалес живет в Москве, разводится со своей женой, оставшейся в Испании, и тоскует по их детям, с которыми не может увидеться. У него есть «долги в Польше, связанные с судебными издержками», но зато «наконец-то есть работа». Какая именно работа, El Mundo не уточняет — лишь пишет, что Гонсалес отказался сотрудничать с пропагандистским каналом RT, но «пытается найти время для писательства» и, судя по его интервью, готовит некие обучающие проекты для журналистов и политологов.

Весной Гонсалес опубликовал статью, в которой заявил, что он не шпион, а журналист, преследуемый по политическим мотивам: «Меня атаковали за то, что я русский, за то, что я баск, за левую позицию, за то, что не симпатизирую киевскому режиму. Обвинения против меня связаны не со шпионажем, а с тем, что я занимался журналистикой, особенно журналистскими расследованиями». Главным доказательством против него стало рукопожатие с Владимиром Путиным, утверждает Гонсалес в своей статье. Но это не так, подчеркивает The Insider. По данным издания, Гонсалес использовал паспорта из той же серии, что и как минимум 15 известных журналистам сотрудников ГРУ — в том числе отравители Сергея Скрипаля.