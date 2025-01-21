Жанна Немцова — соучредитель Фонда имени Бориса Немцова и дочь политика — дала интервью журналистке Катерине Гордеевой. В нем Немцова рассказала о своем знакомстве с Пабло Гонсалесом (он же Павел Рубцов) — российским шпионом, который под видом испанского журналиста следил за участниками российской оппозиции в Европе; в начале 2022 года он был задержан в Польше, а летом 2024-го вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

Кто такой Пабло Гонсалес (Павел Рубцов)

Он родился в СССР. Его мать Мария Елена Гонсалес была внучкой испанца, которого увезли из страны во время Гражданской войны. Она вышла замуж за советского ученого Алексея Рубцова. Своего сына они назвали Павлом. Позднее последовал развод, и Мария Елена вместе с девятилетним сыном вернулась на свою историческую родину, в Страну Басков, где сменила ему имя на Пабло Гонсалес Ягуэ.

В 2003 году, когда ему был 21 год, Гонсалес получил паспорт России. Но в российской оппозиции его знали исключительно как испанца, изучавшего русский язык в Барселонском университете. Гонсалес представлялся военным корреспондентом баcкской газеты Gara и действительно ездил в Донбасс, Южную Осетию, аннексированный Крым, Приднестровье и Нагорный Карабах. Его считали опытным военкором, он старался поддерживать приятельские отношения с российскими журналистами и политиками в Европе.

28 февраля 2022 года Гонсалеса задержали в Польше недалеко от границы с Украиной, заподозрив в шпионаже в пользу России. В его поддержку тогда выступили Amnesty International и «Репортеры без границ». Но в 2023 году «Агентство» рассказало, что Гонсалес действительно шпион и что благодаря дружбе с Жанной Немцовой он внедрился в ее окружение. Расследование было построено на анонимных источниках, а Немцова тогда отказалась от комментариев.

В августе 2024 года Гонсалес оказался среди шпионов, которые вернулись в Россию в рамках обмена заключенными и пожали руку Владимиру Путину. Сейчас он живет в Москве.

Как и за кем шпионил Пабло Гонсалес

Знакомьтесь: Пабло Гонсалес (он же Павел Рубцов) — кремлевский шпион и фанат «Звездных войн» Под видом журналиста он внедрился в российскую оппозицию. Но попался польской полиции — а теперь вернулся в Россию в рамках обмена

Как и за кем шпионил Пабло Гонсалес

Знакомьтесь: Пабло Гонсалес (он же Павел Рубцов) — кремлевский шпион и фанат «Звездных войн» Под видом журналиста он внедрился в российскую оппозицию. Но попался польской полиции — а теперь вернулся в Россию в рамках обмена

Что о нем рассказала Жанна Немцова

Она заявила, что познакомилась с Гонсалесом в 2016 году на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Гонсалес был аккредитован при ПАСЕ как журналист и попросил у нее интервью для баскской газеты Gara. Немцова сначала отказалась («Мне показалось это бессмысленным: кого в Стране Басков интересует ситуация в России?»), но соучредительница Фонда Немцова Ольга Шорина все-таки убедила ее ответить на вопросы Гонсалеса.

После этого интервью его, как и других журналистов, стали приглашать на мероприятия Фонда Немцова в разных странах ЕС. Он исправно их посещал. Немцова отметила, что фонд не оплачивал ему эти поездки, однако заплатил за две лекции, которые он прочитал в 2018 и 2019 годах в организованной фондом школе журналистики. Немцова подчеркнула, что Гонсалеса позвали в качестве лектора, потому он был известен как журналист, много работавший в горячих точках на постсоветском пространстве.

Павел Рубцов и Жанна Немцова в Киеве. 2017 год Архив Жанны Немцовой

В интервью Немцова сказала, что у нее были «не очень плотные» романтические отношения с Гонсалесом, продолжавшиеся с конца 2017 по 2019 год. При этом она отрицает, что он получил доступ к ее ноутбуку и скопировал оттуда личные письма ее отца (об этом писали «Агентство» и The Guardian). По словам Немцовой, она одолжила Гонсалесу ноутбук, когда тот пожаловался, что его компьютер сломался. Но это был старый ноутбук отца, до этого проверенный российским Следственным комитетом, а в электронной почте «не было ничего страшного, кроме бесконечных рассылок».

Немцова впервые подумала, что с Гонсалесом может быть что-то не так, когда ее подруга, жившая в Испании, сказала: «Пабло, хватит врать, ты не баск, ты чистый русский». Еще ей казалось подозрительным то, что Гонсалес — официально женатый человек с тремя детьми — мог позволить себе ездить по всей Европе на зарплату, которую ему якобы платили в небольшой баскской газете. Опасения косвенно подтверждали и его политические взгляды, которые он от нее не скрывал. «Пабло не только за деньги агент ГРУ, он действительно идеологически заряженный человек. Ему нравится концепция многополярного мира, он страшный антиамериканист», — объяснила Немцова.

По ее словам, в конце их отношений с Гонсалесом она делилась своими подозрениями на его счет со знакомыми, но те не спешили в них верить. Она и сама не была уверена.

Когда Гонсалеса задержали, Немцова поняла, что рано или поздно ей придется пройти допрос. Это случилось в 2023 году. Польские следователи показали ей отчеты Гонсалеса, посвященные в том числе ей самой. По ее словам, «ничего плохо он обо мне, по сути, не писал», но в любом случае это чтение было «удивительным опытом». После допроса Немцова связалась с «Агентством» и стала их источником для расследования о Гонсалесе. По ее словам, она считала, что это общественно-важная информация, но не могла выступать в СМИ под своим именем, потому что дала следствию в Польше подписку о неразглашении.

«Наверно, признаваться в каких-то вещах неприятно, но как я могу это скрыть, разве у меня были какие-то варианты?» — сказала она.

Пабло Гонсалес заходит в самолет до Москвы во время обмена заключенными. 1 августа 2024 года ФСБ / ТАСС / Profimedia

Немцова также рассказала, что это ей пришла в голову идея обменять Гонсалеса на Владимира Кара-Мурзу — соратника Бориса Немцова, отбывавшего в России 25-летний срок по обвинению в госизмене. «У меня был замечательный польский адвокат, довольно известный. Я ему предложила: „Давай Пабло обменяем на Кара-Мурзу. Пабло позиционирует себя как журналист, Кара-Мурзу тоже можно назвать журналистом. Пабло офицер ГРУ, наверно, он нужен России, а Кара-Мурза очень уважаемый человек на Западе“», — сказала она. Адвокат передал эту идею властям Польши, а те — властям США, и в итоге и Гонсалес, и Кара-Мурза попали под обмен. «Я не знаю, какую я роль сыграла, но идею эту я придумала», — отметила Немцова.

На обвинения в том, что именно она и ее школа журналистики «стали точкой входа Гонсалеса в российскую оппозицию», Немцова ответила, что разоблачением шпионов занимается контрразведка, а она не может «подменить собой спецслужбу». На вопрос, из каких именно соображений (личных или служебных) Гонсалес мог вступить с ней в отношения, она ответила так: «Я, как ни странно, считаю, что это было по собственному желанию».

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