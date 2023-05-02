Жанна Немцова Odd Andersen / AFP / Scanpix / LETA

Предполагаемый агент Главного разведывательного управления ( ) России внедрился в окружение Жанны Немцовой, дочери оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Об этом сообщило «Агентство», ссылаясь на два источника — сотрудника фонда Бориса Немцова и знакомого Жанны Немцовой.

По их словам, ГРУ внедрило в окружение дочери Немцова испанского журналиста , имеющего гражданство РФ и Испании. Они познакомились в 2016 году в Брюсселе, где обсуждали кандидатуру спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Бориса Немцова. Один из источников утверждает, что между Немцовой и Гонсалесом завязались дружеские отношения, журналист посещал мероприятия фонда Немцова, а также приглашал сотрудников фонда к себе в Страну Басков.

Ранее о том, что Пабло Гонсалес связан с ГРУ, заявили власти Польши, задержавшие его в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Польские следователи проанализировали устройства Гонсалеса и обнаружили отчеты, которые он, предположительно, отправлял куратору в спецслужбах, заявил источник «Агентства» в фонде Немцова.

В этих отчетах, по словам сотрудника фонда, Гонсалес описывал деятельность Жанны Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, которую проводит фонд. В частности, его интересовали студенты из Украины и США, одного из них Гонсалес заподозрил в работе на ЦРУ. Также в своих отчетах предполагаемый агент просил компенсировать «расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой», отмечает «Агентство».

В одном из отчетов, написанном вскоре после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году, Пабло Гонсалес сообщил, что боится использовать свои счета, поэтому перейдет на наличные и банковские карты, оформленные на родственников.

Польские спецслужбы также обнаружили в устройствах Гонсалеса письма Бориса Немцова, утверждает источник «Агентства» в фонде Немцова. По его словам, Гонсалес мог скопировать их с ноутбука Жанны Немцовой, когда общался с ней. Из-за этого следствие собирается предъявить Гонсалесу обвинение в незаконном доступе к информации, заявил источник.

Пабло Гонсалес находится в заключении в Польше с 28 февраля 2022 года. Его задержали в польском городе Пшемысль, расположенном недалеко от границы с Украиной. Незадолго до начала российского вторжения СБУ потребовала, чтобы Гонсалес покинул Украину. Польские власти подробно не комментировали его задержание, они лишь указывали, что, по их данным, Гонсалес работал на ГРУ. С требованием освободить Пабло Гонсалеса выступали Amnesty International, «Репортеры без границ» (RSF) и Международная федерация журналистов (IFJ).

В Агентстве внутренней безопасности Польши, ведущем дело Гонсалеса, не ответили на вопросы журналистов. Жанна Немцова отказалась от комментариев, поскольку дала польскому следствию подписку о неразглашении. Соучредитель фонда Немцова Ольга Шорина рассказала, что Гонсалес общался с руководителями фонда и участвовал в ряде мероприятий, но у него не было доступа к документации и конфиденциальной информации фонда.

Читайте также

«Компромиссы вас не спасают» Интервью Жанны Немцовой — о свободе в России и решении вручить Владимиру Зеленскому премию Фонда Бориса Немцова

Читайте также

«Компромиссы вас не спасают» Интервью Жанны Немцовой — о свободе в России и решении вручить Владимиру Зеленскому премию Фонда Бориса Немцова