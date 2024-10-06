El Mundo: российский разведчик Пабло Гонсалес (он же Павел Рубцов) следил за Навальным в Европе

Сотрудник российских спецслужб Пабло Гонсалес (по российскому паспорту — Павел Рубцов) следил за российским политиком Алексеем Навальным, когда он в 2017 году приехал в Европу, чтобы пройти лечение после того, как его дважды облили зеленкой. Об этом 6 октября сообщило испанское издание El Mundo, ссылаясь на документы расследования дела о шпионаже против Гонсалеса, которое расследуют в Польше.

Согласно материалам, которые получили испанские спецслужбы, Гонсалес передал российской стороне информацию о клиниках в Барселоне и Лозанне, где Алексей Навальный проходил лечение.

Кроме того, по данным El Mundo, Гонсалес как минимум дважды встречался с Навальным. Во время одной из встреч он сделал селфи с политиком — Гонсалес опубликовал это фото в своих соцсетях после того, как Навального отравили «Новичком» в 2020 году. При этом из документов неясно, насколько тесно Гонсалес общался с политиком, пишет издание.

Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, — российский разведчик, работавший под прикрытием как журналист и «военкор». Рубцов вошел в число восьмерых бывших заключенных, которых страны Запада передали России в рамках масштабного обмена 1 августа. Взамен Россия передала Западу 16 политзаключенных. После обмена Польша заочно обвинила его в шпионаже.