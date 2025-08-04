Камчатская Седанка станет первым в России «селом воинской славы» за «заслуги в СВО». Половина мужчин села ушли на войну с Украиной Журналисты называли Седанку «депрессивным» местом, где люди «просто пытаются выжить»

Фотографии жителей села Седанка, которые отправились на войну Пресс-служба Камчатского края

Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил присвоить селу Седанка почетное звание «села воинской славы» за «заслуги в ». По его словам, Седанка станет первым в России населенным пунктом, которое получит подобное звание.

«Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины. В каждой семье здесь живет история мужества. <…> Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена», — написал глава региона в телеграме после поездки в село.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрированы 457 жителей, но фактически там живут только 258 человек. Среди них — 67 мужчин старше 18 лет.

Таким образом, воевать в Украину отправились больше половины совершеннолетних мужчин из Седанки. Как минимум пятеро жителей села погибли на войне, еще один пропал без вести, подсчитало издание «7×7» на основе данных администрации Тигильского округа (в него входит село) и поименного списка погибших «Медиазоны».

Село Седанка находится в северо-западной части полуострова Камчатка — примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Съездившая в село в 2024 году журналистка и депутат камчатского заксобрания Александра Новикова рассказывала, что дорога от Петропавловска-Камчатского до села занимает 18 часов, включая перелет местным авиаперевозчиком. По земле в Седанку можно добраться только по «зимнику» — дороге, по которой можно проехать только зимой.

Почти все жители Седанки — представители коренных народов полуострова: коряки или ительмены. «Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции», — рассказывала Новикова в репортаже «Седанка. Назад в Средневековье».

По ее словам, все жилье в селе было построено еще в советское время, а дома «изъедены грибком». «Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху, — говорила журналистка. — Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь остановилась».

Кто такая Александра Новикова? Бывшая телеведущая ГТРК «Камчатка», которая стала известна после вирусного ролика в 2020 году. Тогда Новикова не смогла сдержать смех при записи сюжета о социальных выплатах льготникам. Видео с ее реакцией выложили на ютьюб. В 2021 году после увольнения с ГТРК (журналистка утверждала, что ее вынудили уволиться после участия в митингах) Новикова была избрана депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Она выдвигалась от КПРФ, но в мае вышла из партии. Вскоре стало известно, что Новикова вступила в «Справедливую Россию» и стала главой камчатского отделения партии. «Справедливая Россия» собирались выдвинуть Новикову кандидатом на выборы главы края, которые пройдут в сентябре, но в итоге Центральный совет партии отозвал свое согласование кандидатуры журналистки. По ее словам, «руководители партии объяснили мне, что это единственный способ уберечь меня от крупных неприятностей». Новикова возглавляет телеграм-канал Kamchatka_life_ru и одноименный ютьюб-канал, где выходят новости и репортажи о Камчатке. Муж Новиковой попал на войну с Украиной в результате мобилизации в сентябре 2022 года. В январе 2024-го на журналистку составили протокол по статье о «дискредитации» армии из-за репоста из телеграм-канала «Осторожно, новости» видеообращения военного с критикой властей Камчатки.

Иркутское издание «Байкал 24» в апреле 2024 года сообщило, что после начала войны из Седанки «пропали мужчины». «Дошло до того, что больше некому колоть дрова», — говорилось в заметке. На этом фоне, писало «Байкал 24», губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел совещание и поручил разработать для семей участников войны отдельную программу поддержки. В рамках этой программы, обещали власти, семьям должны были помочь с обработкой земли, заготовкой дров и другими бытовыми проблемами.

Через несколько месяцев после губернаторского совещания в малонаселенном селе поставили памятник «бойцам СВО», отмечают «Важные истории». В сюжете Новиковой, который вышел в августе 2024-го, рассказывалось, что члены семей участников российско-украинской войны так и не дождались поддержки, обещанной правительством края. В частности, они не получили дрова, которыми часть жителей Седанки отапливают свои дома зимой — центрального отопления и водопровода у них нет.

Сейчас после поездки в Седанку губернатор отчитался, что в прошлом году власти выделили средства на ремонт домов семей участников войны и отремонтировали кровли. В этом году, по его словам, начнется капитальный ремонт нескольких квартир.

Читайте также

Экономисты заметили, что у жителей некоторых очень бедных регионов РФ стало значительно больше денег. Да, вы все правильно поняли: это связано с выплатами за участие в войне

Читайте также

Экономисты заметили, что у жителей некоторых очень бедных регионов РФ стало значительно больше денег. Да, вы все правильно поняли: это связано с выплатами за участие в войне