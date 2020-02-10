Ведущая новостей камчатского филиала ГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех при записи сюжета о социальных выплатах льготникам. Видео с ее реакцией выложили на ютьюб.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА

Сперва Новикова вела выпуск как обычно: без эмоций рассказывала о выросших на 3% выплатах. А потом перешла к конкретным суммам. В тексте, который она читала с суфлера, утверждалось, что теперь выплаты по индексированному набору социальных услуг составят 1,5 тысячи рублей. И вот как, согласно этому тексту, льготники могут распорядиться деньгами: 900 рублей потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики заболеваний, а «оставшиеся — на бесплатный проезд до места лечения и обратно».

На этих словах Новикова захохотала: «Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире! Я честно очень старалась не засмеяться! Ха-ха! А остальные — на международный проезд! Вы это читали?». В конце ролика ведущая взяла себя в руки и предложила переписать сюжет.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил изданию «Подъем!», что ему известно имя того, кто выложил фрагмент записи на ютьюб: «Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?».

В первой версии материала мы перепутали фамилию Александры Новиковой и назвали ее Александрой Смирновой. Приносим извинения читателям и телеведущей. Не выспались после ночной трансляции «Оскара»!