Новости новояза: в России собрали «компактный урожай» Имеется в виду, что в южных регионах второй год подряд неурожай

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Откуда взялся «компактный урожай»?

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в интервью отраслевому изданию «Поле.рф» 15 июля 2025 года запустил в оборот новый термин — «компактный урожай» . Это характерный пример новояза и явный родственник других терминов, которые используют чиновники и провластные СМИ — таких, например, как:

«отрицательный рост» (вместо «падения»),

«хлопок» (вместо «взрыва»),

«задымление» (вместо «пожара»).

Уже через несколько дней фермер из Ростовской области в беседе с «Новыми известиями» издевался над «компактным урожаем» — и рассуждал, что государство плохо регулирует сельское хозяйство, а потом приходится изобретать новые термины, чтобы сделать описание реальности менее пугающим.

Всего один пример

«Компактный урожай» означает, что с урожаем какая-то беда?

Сам факт, что для разговора об урожае понадобился новояз, многие восприняли как плохой знак. Однако в масштабе России катастрофы не произошло.

Тот же ИКАР прогнозирует на 2025 год урожай около 130 миллионов тонн зерна — примерно столько же или даже даже больше, чем было в 2024-м (126 миллионов тонн, по данным Росстата). Это заметно меньше, чем привычные урожаи (в 2023-м, например, было 145 миллионов тонн), но вполне достаточно, чтобы обеспечить и следующую посевную, и внутренний рынок, и экспорт. Зерно — важный источник валютной выручки для российского бизнеса, поскольку оно, в отличие от нефти, газа и металлов, не обложено санкциями.

Снижение урожая произошло в основном за счет главных сельскохозяйственных регионов — Юга России (Краснодарский край, Ростовская область и др.). Там была продолжительная засуха, и урожайность зерновых снизилась по сравнению с 2024 годом примерно на четверть — с 62 до 46 центнеров с гектара. Эти потери, как ожидается, будут компенсированы хорошим урожаем в других регионах.

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Россия занимает около 20% мирового рынка пшеницы. Экспортное зерно выращивают главным образом именно на Юге — оттуда его проще вывозить через Черное море. «Компактный урожай», очевидно, приведет к снижению прибыли, но лидерские позиции Россия, по прогнозу ИКАР, удержит.

И что, люди поверили, что у нас «компактный урожай»?

Этот термин появился в отраслевой прессе, но уже скоро его заметила антрополог Александра Архипова. Благодаря ее публикации «компактный урожай» стремительно распространился не в качестве нового описания реальности, а именно как очередной пример новояза.

Автор концепции новояза, британский писатель Джордж Оруэлл, объяснял, что новояз нужен для того, чтобы «сузить диапазон мысли», чтобы стало невозможно выразить идеи, противоречащие «генеральной линии». Среди прочего это подразумевает некоторую размытость, неконкретность описания реальности. Называть пожар задымлением — это не прямая ложь: задымление при пожаре присутствует. Но эта намеренная неточность оставляет возможность думать, что все не очень страшно; некоторые люди, вероятно, предпочтут именно так и считать, чтобы лишний раз не волноваться.

Однако в последние годы, особенно в связи «СВО» (еще одним термином на новоязе), этот механизм работает и в обратную сторону. Если о чем-то говорят на новоязе, аудитория начинает подозревать, что от нее пытаются что-то скрыть. И чем активнее используется новояз, тем глубже становится недоверие людей к любым публичным высказываниям.

Неслучайно «компактный урожай» смог просуществовать как серьезный термин всего неделю. Теперь уже вряд ли кому-то придет в голову использовать его без иронии.

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Этот текст написали авторы рассылки «Сигнал», которая исследовала новояз и выходила в 2022-2024 годах