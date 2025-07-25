Катастрофа Ан-24 в Тынде. Что известно сутки спустя На месте крушения нашли черные ящики, они повреждены. Из-под обломков извлекли тела погибших

Обломки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», разбившегося недалеко от города Тында, 24 июля 2025 года Следственный комитет / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

На месте пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» возле Тынды Амурской области нашли черные ящики. Как сообщили в правительстве РФ, бортовые самописцы планируют доставить в Москву для расшифровки. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что «частичную расшифровку» черных ящиков планируют провести на следующей неделе, то есть в период с 28 июля по 3 августа. По данным агентства ТАСС, которое сослалось на оперативные службы, речевой и параметрический самописцы получили повреждения, но, по предварительной информации, пригодны для расшифровки.

Тела погибших извлекли из-под обломков самолета, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Обломки самолета и тела погибших разбросало в труднодоступной таежной местности на склоне сопки на площади один гектар, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным властей, в результате авиакатастрофы погибли 48 человек, в том числе 42 пассажира (среди них, по данным СМИ, было семь детей). Среди погибших — жители разных регионов России, а также граждане Китая и Беларуси.

что известно о погибших

В катастрофе Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек Учительница летела к внучке. Семья врачей возвращалась с курорта. Погибла бортпроводница, чей муж выжил в другой авиакатастрофе

что известно о погибших

В катастрофе Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек Учительница летела к внучке. Семья врачей возвращалась с курорта. Погибла бортпроводница, чей муж выжил в другой авиакатастрофе

Власти рассматривают две возможные версии авиакатастрофы — техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов после заседания правительственной комиссии, занимающейся расследованием крушения. Заседание прошло в Тынде 25 июля.

Спасатели и следователи продолжают работать на месте крушения самолета, рассказал губернатор Амурской области. В ликвидации последствий авиакатастрофы участвуют 205 специалистов МЧС, 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8. Спасатели добирались до места крушения через тайгу на тяжелой гусеничной технике и грузовиках. В МЧС сообщили утром 25 июля, что спасатели оборудовали на месте крушения полевой лагерь для круглосуточной работы. Десантники «Амурской авиабазы» оборудуют на месте падения Ан-24 вертолетную площадку, сообщил Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Власти начали проверку авиакомпании «Ангара». В правительстве РФ заявили, что Росавиация и Ространснадзор проверят, как авиаперевозчик выполнял федеральные авиационные правила. По итогам проверки авиакомпании «будет принято решение о ее дальнейшей работе», заявили в кабинете министров. Как сообщили газеты «Коммерсант» и «Известия», в июне, за месяц до авиакатастрофы, Ространснадзор уже проверял «Ангару» и выявил множество нарушений, например, отсутствие документации, несоблюдение регламентов техобслуживания судов. «Известия» утверждают, что техническое обслуживание самолетов по документам проводили специалисты, у которых в день обслуживания был выходной. По итогам той проверки от эксплуатации отстранили восемь воздушных судов компании. Самой компании мог грозить отзыв лицензии, пишет «Коммерсант».

Второй пилот разбившегося самолета проходил по административному делу об употреблении наркотических веществ, сообщила газета «Коммерсант». Протокол, составленный на 37-летнего Кирилла Плаксина, с весны рассматривал Октябрьский районный суд Иркутска, очередное заседание было назначено на 24 июля. Представители летчика заявили журналистам, что Плаксин не употреблял наркотические вещества, а протокол в отношении него составили после того, как он отказался от медицинского освидетельствования.

Власти России пообещали выплатить семьям погибших в авиакатастрофе более пяти миллионов рублей. В правительстве рассказали, что страховая компания выплатит два миллиона и 25 тысяч рублей, два миллиона — авиакомпания «Ангара», один миллион — региональные власти. Кроме того, заявили в правительстве, близкие пассажиров, которые находились в служебной командировке, а также несовершеннолетние дети погибших могут рассчитывать на дополнительные выплаты, их рассмотрят индивидуально.

В правительстве добавили, что авиакомпания «Ангара» заплатит за перевозку погибших к местам захоронения. Несколько российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» и S7, заявили, что готовы помочь родственникам погибших попасть в Тынду.

Глава Тынды Сергей Гуляев сообщил, что в городе организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Он появился в одном из городских скверов. На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале главы города, видно, что возле мемориала установлен плакат с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим…» и изображением самолета, заходящего на посадку. По словам мэра Тынды, жители города несут к мемориалу цветы, свечи и мягкие игрушки. Чиновники, прибывшие в Тынду из Москвы, а также губернатор Амурской области возложили у мемориала цветы.