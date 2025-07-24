В катастрофе Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек Учительница летела к внучке. Семья врачей возвращалась с курорта. Погибла бортпроводница, чей муж выжил в другой авиакатастрофе

На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области Дальневосточная транспортная прокуратура

В Амурской области 24 июля разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. Согласно сообщениями СМИ, самолет потерпел крушение при заходе на посадку — он не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Вскоре спасательный вертолет обнаружил обломки Ан-24 на склоне горы примерно в 15 километрах от Тынды. Сотрудники МЧС несколько часов пробирались к месту крушения через тайгу. На борту самолета находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщил Следственный комитет России. В Амурской области объявили траур. Близкие к силовикам телеграм-каналы и СМИ опубликовали список пассажиров Ан-24 (официальные списки пока не публиковали) и рассказали истории некоторых из них.

Пассажиры

Елена Великанова

55-летняя учительница начальных классов из Амурской области. Возвращалась на Ан-24 из Хабаровска. По данным Mash, она собиралась забрать к себе домой в поселок Горный Амурской области на время каникул восьмилетнюю внучку.

Галина и Алексей Найденовы

Семья врачей из Тынды. Вместе с их 14-летним внуком возвращались домой с турецкого курорта. Галина 40 лет работала в Тынде акушером-гинекологом, ее муж, Алексей, — врачом функциональной диагностики. В последние годы семья старалась много путешествовать. В РЖД сообщили, что Найденовы работали в клинике перевозчика.

Леонид Майзель

Известный на Дальнем Востоке торакальный хирург (специализирующийся на лечении заболеваний органов грудной клетки). Как пишет Shot, он также занимался лечением онкологических заболеваний, работал в Хабаровской краевой клинической больнице № 1. Был награжден орденом Почета за участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске на Сахалине.

Николай Сун-Цо-Жен

Заместитель начальника дальневосточной дирекции тяги РЖД. Ему было 38 лет. Летел в служебную командировку в Тынду. Николай родился и большую часть жизни прожил в Бурятии. Там же начал свою карьеру и от помощника машиниста дослужился до замначальника депо по эксплуатации. Затем переехал в Хабаровск, а нынешнюю должность получил в прошлом году. Mash сообщает, что Николай регулярно летал в командировки в Тынду — каждые два-три месяца.

Дмитрий Лапшов

Главный инженер хабаровского строительно-монтажного треста № 16 АО «РЖДстрой». Он тоже направлялся в командировку. Дмитрию было 43 года.

Сергей Шиян

Еще один сотрудник РЖД, инженер из Хабаровска. Ему было 32 года. Телеграм-канал Mash называет его «элитным хабаровским фитнес-тренером». Вместе с ним к родственникам в Тынду летели жена Наталья и их дочь Ева, которой полтора года.

Экипаж

Вячеслав Логвинов

Командир экипажа. 61-летний пилот из Иркутска.

Кирилл Плаксин

Второй пилот.

Владимир Вохминцев

Бортинженер.

Виталий Колтунов

Бортинженер. По данным Mash, бывший военный, который перешел в гражданскую авиацию. Он ушел на пенсию в звании майора.

Алексей Лысенко

Бортинженер.

Анастасия Бессмертная

Бортпроводница. У нее остались две несовершеннолетние дочери. Ее муж Виталий тоже работает в авиации — он бортинженер. В 2011 году самолет Ан-24, на борту которого находился Виталий, потерпел аварию около Благовещенска. При заходе на посадку при плохой погоде самолет упал в лес. Тогда никто не погиб. 12 человек из 41, кто находился на борту, получили травмы.

Что известно о крушении Ан-24

В Амурской области разбился самолет Ан-24. Обломки нашли на склоне горы На борту находились около 50 человек. Никто не выжил

Что известно о крушении Ан-24

В Амурской области разбился самолет Ан-24. Обломки нашли на склоне горы На борту находились около 50 человек. Никто не выжил

Фото на обложке: Авиакомпания «Ангара»