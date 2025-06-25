Про Дмитрия Рогозина пошутили в КВН. Он в ответ пригрозил отправить на фронт «двух юмористов и бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет»

Сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил отправить в армию участников команды КВН, пошутивших про него во время одного из выступлений.

Шутка прозвучала в четвертьфинале высшей лиги КВН, который показывали на Первом канале 14 июня. Номер команды «Негоден» включал сцену подготовки к космическому полету — один из участников должен был лететь в космос, но в последний момент передумал из-за девушки.

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

Официальный канал КВН

Рогозин сделал репост этого видео в своем телеграм-канале вечером 23 июня. По его словам, запись ему прислали подписчики через бота обратной связи. Он назвал шутку «неудачной, несмешной и пошлой» и пригрозил отправить участников КВН в армию.

К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала.

В международном союзе КВН отказались заступиться за команду, пишет издание «Подъем». «Мы не будем делать никаких заявлений, не будет официального комментария. И команда тоже не уполномочена эти комментарии давать», — заявила представитель союза. Первый канал ситуацию не комментировал.

При этом за команду вступился член жюри КВН Валдис Пельш. «В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на , тоже является некой шуткой. Вопрос, насколько она удачная. Мне не кажется удачной. Вряд ли вы найдете во мне человека, который будет на стороне Рогозина в данной истории», — заявил он «Подъему».

С критикой Рогозина выступили некоторые провластные спикеры. «Опять передний край — наказание? То есть каждый, имеющий власть, будет теперь за шутки, справедливую критику или иронию грозить военкоматом и передним краем?» — написала в телеграме главред Regnum Марина Ахмедова. Адвокат и регулярная участница ток-шоу на «Царьграде» Сталина Гуревич обвинила Рогозина в том, что он «из-за личных обидок дискредитирует нашу страну, показывая, что для некоторых сенаторов закон не писан».

Ксения Собчак предложила Рогозину «играть мускулами в другом месте», отметив, что «он не может не знать, что все это показывают в записи, а крамольные шутки вырезают», поэтому «смеяться можно и „наверху“ считают это допустимым».

Обновлено. Рогозин днем 25 июня заявил, что не собирался всерьез отправить авторов шутки на войну. «Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал он в телеграме.

У Рогозина есть две докторских степени, но они не связаны с темой космоса. В 1999 году он получил в МГУ степень доктора философских наук за диссертацию на тему «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века», а в 2016 году стал доктором технических наук по специальности «Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения», защитив диссертацию в Военно-морской академии имени Кузнецова.

Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 2018 по июль 2022 года. Его пребывание в этой должности, помимо прочего, запомнилось публичными спорами с Илоном Маском, а после начала полномасштабной войны — эмоциональными постами в адрес NASA и Европейского космического агентства, свернувших сотрудничество с Россией. После увольнения с поста главы Роскосмоса Рогозин активно вовлекся в войну: он создал и возглавил группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений в аннексированных ДНР и ЛНР. В 2023 году он стал сенатором от аннексированной Запорожской области.

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