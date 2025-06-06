Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома может стать настоящим испытанием для мировых лидеров. Переговоры с непредсказуемым президентом США, который любит устраивать «засады» своим гостям и ставить их в неловкое положение, требуют особой подготовки, пишет Politico. И мировые лидеры старательно готовятся к этим встречам, результаты которых могут оказать значительное влияние как на внутреннюю, так и внешнюю политику их стран.

При работе над статьей о том, как иностранные лидеры готовятся к переговорам с Трампом, журналисты поговорили с десятком правительственных чиновников, дипломатов и советников, консультирующих иностранные правительства на тему: «Как пережить встречу с Трампом». Такие консультации фактически стали отдельным направлением работы лоббистов и экспертов по национальной безопасности в Вашингтоне.

Владимир Зеленский и его команда тщательно готовились ко встрече с президентом США и прошли, как пишет Politico, нечто вроде экспресс-курса от ключевых республиканцев в конгрессе о том, как общаться с американским лидером. Несмотря на подготовку, встреча пошла не по плану и закончилась публичной перепалкой Трампа и Зеленского, которую журналисты пула Белого дома транслировали в прямом эфире по всему миру.

По словам собеседников Politico, встреча Трампа с Зеленским усилила беспокойство других мировых лидеров по поводу возможного участия в новом «реалити-шоу». «То, через что прошел Зеленский, стало огромным уроком для других мировых лидеров. Несомненно, все внимательно изучали эту [встречу]», — рассказал американский консультант, который работает с украинским правительством по вопросам связей с США.

Для мировых лидеров не впервой искать подходы к Трампу, который, как отмечается в статье, играет на публику и сначала может быть «очаровательным», а потом вступить в перепалку. Они уже имели с ним дело во время его первого президентства. Однако попытки «обхаживать» Трампа со стороны лидеров других стран усилились после того, как он вступил в должность во второй раз — заметно более уверенным и менее сдержанным в своем подходе к работе.

Так, премьер-министр Японии Сигэру Исиба — второй мировой лидер, приглашенный в Белый дом после инаугурации Трампа, — готовился к визиту, изучая данные, представляющие Японию в качестве крупнейшего иностранного инвестора США. Он также устраивал совещания с помощниками о том, какие требования может выдвинуть американский президент.

Канадский премьер-министр Марк Карни перед встречей в Овальном кабинете консультировался с несколькими официальными и неофициальными советниками, а также неоднократно репетировал перед переговорами. Один из источников Politico рассказал, что консультанты посоветовали Карни ужать его тезисы, с которыми он пришел на встречу, до нескольких четких фраз и повторять их по мере необходимости.

«С Трампом вы хотите быть уверенными, что есть одно основное предложение, даже два-три основных предложения, которые вы найдете способ вытащить наружу, несмотря ни на что, — сказал этот консультант. — И не надо много говорить. Дайте ему [Трампу] высказаться».

В итоге Карни последовал совету, подчеркнув, что Канада «не продается», но что две страны «сильнее, когда работают вместе». В итоге Трамп похвалил Карни, а затем охарактеризовал разговор с ним как «прекрасную встречу» без «напряжения».

По словам собеседника Politico, консультанты дали тот же совет премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре перед его визитом в Белый дом в конце апреля. «Причина, по которой встреча с Зеленским прошла так плохо, в том, что Зеленский пытался спорить на равных, — заявили они. — Это недопустимо на встрече».

В статье также перечисляются другие способы, к которым мировые лидеры прибегают, чтобы «задобрить» Трампа. Они дарят ему подарки или используют его любовь к гольфу, чтобы расположить президента США к себе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер привез Трампу приглашение от короля Карла III приехать в Лондон с ответным визитом. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с Трампом 5 июня подарил ему копию свидетельства о рождении деда президента США Фридриха Трампа. Документ был заключен в золотую рамку.

Фридрих Мерц дарит Дональду Трампу копию свидетельства о рождении деда президента США Фридриха Трампа. 5 июня, Овальный кабинет Белого дома, Вашингтон Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Президент Финляндии Александр Стубб в марте съездил в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы сыграть с ним партию в гольф, а затем убедить президента США отказаться от строительства ледоколов и купить их у Финляндии.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса также пытался наладить контакт с Трампом через гольф и взял с собой на встречу в Белый дом титулованных южноафриканских гольфистов Ретифа Гусена и Эрни Элса. Но президенту ЮАР все равно не удалось избежать обвинений в «преследовании» и «геноциде» белого населения страны.

Что было на этой встрече Трамп на встрече с президентом ЮАР представил «доказательства» массовых убийств белого населения Южной Африки Среди них — кадр из видео Reuters. Только сняли его в ДР Конго

Южноафриканская делегация пыталась объяснить Трампу, что происходит в ЮАР, но тот был непреклонен. «Если бы имел место геноцид фермеров-африканеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь бы не было, включая моего министра сельского хозяйства, его бы не было со мной», — сказал Рамафоса, имея в виду белых членов своей делегации — в том числе гольфистов.

При этом президент ЮАР не стал напрямую критиковать Трампа. «Какой бы неловкой ни была эта встреча, южноафриканскому лидеру, в отличие от Зеленского несколькими месяцами ранее, удалось избежать более масштабного скандала», — резюмирует Politico.

Брайан Кло, бывший главный советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо, дал несколько советов тем, кто собирается на встречу с президентом США. «Даже если Трамп говорит какие-то возмутительные вещи, вам нужно решить, будете ли вы вмешиваться или не соглашаться, потому что в долгосрочной перспективе, если вы слишком много будете спорить, это может быть контрпродуктивно, — сказал он. — Вы должны подготовиться к общему тону и подходу, которые вы хотите использовать. Это может быть так же важно, как и политические вопросы».

Кло также посоветовал оценить, какие темы могут быть затронуты на встрече, в каком ключе может пойти обсуждение и что может произойти во время переговоров. «Это может фактически повлиять на то, как пройдет сама встреча», — добавил он, отметив, что дело может зайти очень далеко. Например, на встрече с Трюдо в марте Трамп вспомнил о малоизвестном пограничном договоре 1908 года между Канадой и США.

«Действуйте осторожно, — посоветовал Кло. — Это шоу Трампа, и вы должны позволить ему делать свое дело».

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