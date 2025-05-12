Макрон убрал со стола салфетку, когда ехал с Мерцем и Стармером на поезде в Киев. Российской пропаганде сразу показалось, что это не салфетка, а сверток с кокаином Елисейскому дворцу пришлось объясняться

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц (слева направо) в поезде во время поездки в Киев. 9 мая 2025 года Ludovic Marin / Reuters / Scanpix / LETA

Лидеры Франции, Великобритании и Германии Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц вечером 9 мая отправились на поезде в Киев. Пользователи соцсетей обратили внимание на одну из видеозаписей, сделанную журналистами во время поездки, и предположили, что европейские лидеры употребляли кокаин. Пользователи указали на то, что Макрон при появлении журналистов спрятал белый сверток, а Мерц — соломинку.

Российская пропаганда немедленно отреагировала на случившееся. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео, обвинила европейских лидеров в том, что они употребляли наркотические вещества.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики», — написала Захарова в своем телеграм-канале 11 мая.

Представитель МИД РФ добавила, что в 2022 году на ее вопрос о поставках оружия «неуравновешенному наркоману Зеленскому», который «много лет на кокаине», один западный посол ответил, что «для ЕС это нормальное явление — многие главы западных государств употребляют».

Видео также прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Это кадры искусственного интеллекта или реальные? Если реальные, то что мы видим — сахар или что-то совершенно другое? Если это что-то другое, то это объясняет многие недавние идеи и предложения», — написал Дмитриев в соцсети X 11 мая.

Как обращает внимание Liberation, на высококачественных фотографиях и видеозаписях, которые сделали агентства AFP и Associated Press, видно, что якобы пакетик с белым порошком — на самом деле свернутый носовой платок, а соломинка похожа на ложку или зубочистку.

Видео Associated Press, снятое во время поездки европейских лидеров в Киев 9 мая Associated Press

Администрация президента Франции назвала «врагами Франции» тех, кто распространяет сообщения о том, что европейские лидеры употребляли наркотические вещества во время поездки в Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки в Киев. 9 мая 2025 года Ludovic Marin / Reuters / Scanpix / LETA Крупный план стола в поезде, на котором премьер-министр Великобритании, президент Франции и канцлер Германии ехали в Киев. 9 мая 2025 года Ludovic Marin / Reuters / Scanpix / LETA

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции», — говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в соцсети X в ночь на 12 мая.

Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц в Киеве призвали Россию к 30-дневному прекращению огня начиная с 12 мая. В ответ президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Призыв объявить перемирие с 12 мая Россия проигнорировала, запустив по Украине более 100 дронов.

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