Сергей Стерненко Oleg Palchyk / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинский блогер и волонтер, бывший руководитель одесской организации «Правого сектора» , который с начала войны занимается сбором денег на дроны для ВСУ, рассказал, что на него было совершено покушение. 1 мая Стерненко написал в своем телеграм-канале: «На меня совершено нападение. Ранен». Еще через две минуты появился следующий пост: «Все ок, угрозы жизни нет». Вскоре Стерненко написал, что нападавшего задержали — это оказалась женщина.

Служба безопасности Украины подтвердила факт нападения. В сообщении говорится, что сотрудники СБУ предотвратили убийство Стерненко, на которого напали с огнестрельным оружием. Вместе с этим СБУ показала фотографию задержанной, которая стоит на коленях у стены. Она одета в темно-розовый костюм, ее лицо закрыто подолом кофты, а в руках у нее — розовая сумочка.

Позже в этот же день Стерненко написал, что его прооперировали. «Пуля прошла навылет. Ничего важного не зацепила», — сообщил он, поблагодарив СБУ за то, что они «буквально спасли» ему жизнь.

«Украинская правда» получила от источников в правоохранительных органах видео с камеры, которая запечатлела нападение. На нем у подъезда жилого дома стоит черный автомобиль с затемненными стеклами, а напротив него, прямо у дверей — женщина. В какой-то момент из подъезда выходят трое мужчин и направляются к автомобилю; женщина поднимает оружие и стреляет в них. Один из мужчин подбегает к ней, скручивает ей руки и валит на землю.

Собеседники «Украинской правды», знакомые с ходом следствия, рассказали, что нападавшая — уроженка Одессы 1979 года рождения. По их словам, она получила на свои банковские счета деньги от российских спецслужб, а 15 апреля сняла квартиру в ЖК в Киеве, где проживал Стерненко, и вела наблюдение.

На следующий день нападавшей объявили подозрение. СБУ подтвердила, что задержанной 45 лет, и что она уроженка Одессы, жившая в Киеве. По версии спецслужбы, в конце 2024 года ее завербовали российские спецслужбы, когда она искала «быстрый заработок» в интернете. Вначале подозреваемая по заданию «кураторов» вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографируя их. Затем ей поручили собрать самодельное взрывное устройство и переехать в центральную часть Киева. Наконец женщине дали координаты места, где был спрятан пистолет, и утром 1 мая она получила указание убить Стерненко у его дома. Пуля попала блогеру в ногу, сказано в пресс-релизе.

В Шевченковском районном суде Киева, который выбирал задержанной меру пресечения, ее адвокат Анатолий Юрченко заявил, что она признает вину и готова работать со следствием. Сама она, отвечая на заседании на вопросы журналистов, сказала, что не знала Стерненко.

Как уточняет издание «Ґрати», задержанную зовут Людмила Чумерская. Телеканал «Суспільне» пишет, что она нигде не работает, что у нее инвалидность первой группы, и что ей, по словам адвоката, необходим гемодиализ.

На суде адвокат заявил, что убить Стерненко Чумерской предложил «человек, которому она полностью доверяла». По словам юриста, он мотивировал это тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и координирует российские удары по Киеву. По словам самой Чумерской, человек, переписывавшийся с ней, представился сотрудником СБУ; женщина утверждает, что влюбилась в него, хотя никогда не видела. «Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в вайбере, влюбилась в слова», — сказала Чумерская. Суд арестовал ее на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

Сам Стерненко поставил покушение на него «в один ряд» с убийствами филолога и политика Ирины Фарион в июле 2024 года и бывшего участника «Правого сектора» Демьяна Ганула в марте 2025-го. Блогер считает, что за нападением стоят российские спецслужбы. По мнению Стерненко, покушение на него могло быть «посвящено» годовщине событий 2 мая 2014 года в .