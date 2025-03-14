В Одессе застрелили активиста и бывшего участника «Правого сектора» Демьяна Ганула

Бывшего участника Демьяна Ганула застрелили в Приморском районе Одессы. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник и подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В полиции Украины заявили, что в 10:30 получили сообщение о том, что «неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города». «Стрелок с места преступления скрылся. Потерпевший погиб. <…> Принимаются меры по задержанию стрелка», — сообщили в полиции.

То, что речь идет о Гануле, подтвердил Клименко. Он заявил, что сформирована «следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу». В город также направлен полк Национальной полиции. Клименко сообщил, что берет под личный контроль расследование убийства активиста.

«Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников», — написал он позже в своем телеграм-канале.

Обновление. Издание «Думская» сообщает, что подозреваемый в убийстве Ганула сдался полиции. Однако уже через несколько минут полиция опровергла эту информацию.

«Страна.ua» пишет, что Демьян Ганул — известный радикальный активист, выходец из «Правого сектора», позже он основал свою праворадикальную организацию «Уличный фронт». Он получил известность в 2014 году, когда участвовал в столкновениях между активистами пророссийского движения «Антимайдан» и активистами проукраинского «Евромайдана» в Одессе, происходивших 2 мая. Тогда часть пророссийских активистов укрылись в Доме профсоюзов, начался пожар, в результате которого люди оказались заблокированы в здании. В ходе столкновений погибли 48 человек.

Позже Ганул, как отмечает «Страна», организовывал акции против жителей Одессы, которые возлагали цветы в память о погибших пророссийских активистах. Он также боролся в Одессе с советскими и «имперскими» памятниками, срывал концерты российских исполнителей, а также, как утверждает издание, преследовал жителей города, которые говорили на русском языке. В последнее время Ганул активно «боролся» против тех, кто критиковал мобилизацию в Украине и действия ТЦК (аналог военкоматов).

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Российское следствие обвиняет его в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (часть1 статьи 243.4 УК РФ) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (часть 2 статьи 360 УК РФ).