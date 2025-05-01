Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) 1 мая выпустил новый альбом «Эпизод 4». Это его первая большая работа в эмиграции (Лигалайз в 2022 году осудил вторжение, лишился возможности выступать в РФ и уехал в Литву). Пластинка доступна на музыкальных стримингах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Sound Cloud и других.

Война — одна из ключевых тем альбома. В песне «Одна империя» рефреном звучит строчка «Эта война вообще открыла нам глаза, насколько были мы во многом тормоза». Рассуждая об этом треке в интервью «Радио Свобода», Лигалайз отмечал, что эта «мысль крамольная, страшная», но он «от нее не откажется»: «Ведь действительно с началом войны многие прозрели, что-то начали понимать. Это очень высокая цена за прозрение, чрезмерная, но вышло именно так. <…> На наших глазах разворачивается оглушительная трагедия, оптимизму и надежде в ней места нет, а уж тем более пользе. Но трагедия показала нам истинную цену вещей, сделала лучше видящими по-настоящему опасные вещи этого мира».

Теперь мы знаем о диктатуре и войне не из книжек и фильмов, это у нас в крови, это вписано в личную историю каждого. Не повторять больше ошибок, сопротивляться первым признакам фашизма, какой бы он ни прикрывался риторикой, думать не только о своем эго, но и об окружающих людях… Может быть, наконец мы усвоим этот урок.

В песне «На падение» музыкант обыгрывает знаменитую фразу Александра Лукашенко «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Путина в этом треке он называет императором — отмечая, что «наш елбасы всех елбасы елбасей». За две недели до выхода альбома Лигалайз выпустил клип на эту песню.

Лигалайз — «На падение» TheLIGALIZEtv

Отреагировал Лигалайз и на свой статус: в России он не только попал в черный список запрещенных артистов, его также в декабре 2024 года объявили «иностранным агентом». Этому событию посвящена песня «Всемирные», которую Лигалайз записал вместе с другими музыкантами, объявленными «иноагентами» (клип на песню вышел тогда же, в декабре 2024-го).

Лигалайз — «Всемирные» (feat. Каста, KREC, Nogu Svelo, Вася Обломов, Наум Блик, Dmitry Spirin) TheLIGALIZEtv

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