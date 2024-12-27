Минюст РФ объявил рэпера Лигалайза «иностранным агентом»
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» 27 декабря. В список попали:
- рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков),
- журналист Алексей Ковалев,
- священнослужитель Андрей Львов,
- бывший активист штаба Алексея Навального во Владимире Данила Беляков,
- проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании»,
- медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review».
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