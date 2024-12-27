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Минюст РФ объявил рэпера Лигалайза «иностранным агентом»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» 27 декабря. В список попали:

  • рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков),
  • журналист Алексей Ковалев,
  • священнослужитель Андрей Львов,
  • бывший активист штаба Алексея Навального во Владимире Данила Беляков,
  • проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании»,
  • медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review».
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