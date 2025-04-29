На выборах в Канаде победила Либеральная партия, которую считали почти «мертвой» Новый премьер, сменивший Джастина Трюдо, перевернул ситуацию. Он выступил против попыток Трампа «сломить» Канаду

Премьер-министр Канады Марк Карни Carlos Osorio / Reuters / Scanpix / LETA

Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром и бывшим главой Центробанка Марком Карни побеждает на парламентских выборах, прошедших 28 апреля, и обеспечивает себе четвертый срок во главе страны. Это стало для партии «ошеломляющим политическим возвращением», которое казалось невозможным еще несколько месяцев назад, отмечает канадская телерадиовещательная компания CBC. Пока остается неясным, удастся ли либералам получить абсолютное большинство в парламенте (172 мандата из 343). Пока Либеральная партия получает, по прогнозам, 168 мест. Возможно, ей придется договариваться о поддержке с одной из небольших партий для формирования правительства.

Карни сменил на посту лидера Либеральной партии и, соответственно, премьер-министра, Джастина Трюдо, который возглавлял правительство Канады 10 лет. К концу пребывания Трюдо на посту премьера его критиковали уже и сторонники. В начале 2025 года Консервативной партии, которую возглавляет Пьер Пуальевр, прогнозировали победу на парламентских выборах, но, как отмечает BBC News, «агрессивная риторика» президента США Дональда Трампа в отношении Канады и появление такого лидера как Карни «резко изменили общественное мнение». По прогнозам, консерваторы в итоге получают 144 места в парламенте, что все равно больше, чем на предыдущих выборах (120 мест).

Как сложилась карьера Джастина Трюдо

В Канаде завершилась эпоха Джастина Трюдо. Он возглавлял правительство почти 10 лет Поначалу молодого премьера называли «золотым мальчиком» — но затем оказалось, что прогрессивным лидером он был больше на словах. Вот как сложилась его карьера

Как сложилась карьера Джастина Трюдо

В Канаде завершилась эпоха Джастина Трюдо. Он возглавлял правительство почти 10 лет Поначалу молодого премьера называли «золотым мальчиком» — но затем оказалось, что прогрессивным лидером он был больше на словах. Вот как сложилась его карьера

После победы на выборах Карни, выступая перед сторонниками, заявил, что Трамп хочет сломить Канаду, чтобы завладеть ей. «Этого никогда не случится», — сказал лидер либералов. Эта тема стала основной в риторике Карни в ходе предвыборной кампании, пишет BBC News.

«Мы пережили шок от американского предательства, но мы никогда не забудем уроки», — добавил Карни. Он также призвал лидеров других партий «положить конец разделению», отметив, что его правительство будет работать для всех и с каждым.

Такого успеха на выборах не ожидали и сами либералы, пишет The Guardian. «Мы были мертвы и похоронены к декабрю [2024 года]. Теперь же мы будем формировать правительство. Мы перевернули ситуацию благодаря Марку [Карни]», — заявил в комментарии CTV бывший министр юстиции страны Дэвид Ламетти. Угрозы Трампа присоединить Канаду, сделав ее еще одним американским штатом, его уничижительное отношение к Трюдо, которого он называл «губернатором», а также угрозы экономического принуждения вызвали «резкое чувство гнева и ощущение предательства» у избирателей, отмечает издание.

Тарифная война Трампа сыграла огромную роль на прошедших выборах, сделав экономическое выживание Канады определяющим вопросом предвыборной кампании. BBC News отмечает, что Карни использовал это в своих интересах, отмечая, что Канада переживает критический момент, а Трамп хочет «сломить» страну. Пуальевр из Консервативной партии упоминал президента США гораздо реже, сосредоточив свое внимание на внутренних проблемах — растущей стоимости жизни, преступности и кризисе на рынке доступного жилья. Он критиковал либералов за их позицию по этим вопросам.

Еще одним фактором успеха Карни журналисты называют тот факт, что 60-летний премьер — новичок в политике. Он выпускник Гарварда, более десяти лет проработавший в подразделениях Goldman Sachs в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Торонто. В 2003 году он стал заместителем председателя Центробанка Канады, затем ушел на должность старшего помощника заместителя министра финансов, а в 2008 году вернулся в ЦБ и работал председателем регулятора до 2013 года. После этого до 2020 года он был управляющим Банка Англии. Этот опыт также помог Карни в ходе предвыборной кампании, поскольку сейчас канадцы обеспокоены своим экономическим будущим.

Марк Карни в офисе Либеральной партии в ночь после выборов Jennifer Gauthier / Reuters / Scanpix / LETA

«Изменения в опросах были абсолютно беспрецедентными. Но то, как поддержка [либералов] удержалась дальше, тоже беспрецедентно. Я не могу вспомнить другие страны, где мы видели такую полную перезагрузку. И это произошло благодаря двум факторам — тому, насколько непопулярен был Джастин Трюдо, и какой большой угрозой для Канады стал Дональд Трамп», — отметил в комментарии The Guardian глава социологической организации Abacus Дэвид Колетто.

Результаты выборов выявили и разногласия в Канаде, которые могут стать проблемой для Карни, отмечает BBC News. Так, либералы уступают консерваторам в Альберте и Саскачеване — провинциях, богатых нефтью и газом, «где уже давно существует чувство отчуждения от центра власти в Оттаве». Еще до выборов эксперты предупреждали о возможном «кризисе национального единства», если либералы останутся у власти в стране. С этим, вероятно, связано заявление Карни о том, что он и его правительство будут работать «для всех».

Серьезное поражение на прошедших выборах потерпели более мелкие политические партии — граждане Канады предпочли отдать свои голоса либо либералам, либо консерваторам. Главные проигравшие — социал-демократическая «Новая демократическая партия». Она получает всего 6% голосов, тогда как в 2021 году набрала 18%. Сократилась поддержка и у «зеленых», которые получили только 1%, тогда как в 2021 году набрали 2%.

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