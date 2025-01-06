Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит в отставку с поста лидера правящей Либеральной партии. Он сохранит пост премьер-министра до тех пор, пока партия не выберет ему преемника. Не позднее октября в стране должны состояться парламентские выборы, которые либералы почти наверняка проиграют.

В своем заявлении об отставке Трюдо сказал, что ему «приходится вести внутренние бои» в собственной Либеральной партии, и это означает, что он будет не лучшим лидером на предстоящих выборах.

Очередная конференция Либеральной партии — непопулярной, но все еще правящей — намечена на среду, 8 января. Потом последует встреча национального исполнительного комитета. Прежде ожидалось, что на них однопартийцы прямо потребуют от Трюдо уйти. Он предпочел действовать на упреждение. Партия назначит временного руководителя и начнет формальную процедуру выбора нового лидера. Этот новый лидер и станет новым премьером.

Но ненадолго: не позднее октября 2025 года должны состояться парламентские выборы, которые Либеральная партия почти наверняка проиграет. По данным последних опросов, она может рассчитывать примерно на 20% голосов избирателей, а оппозиционная Консервативная партия — более чем на 40%.

Джастин Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года и был премьером с 2015-го. Он был образцовым леволиберальным лидером. При нем Канада легализовала эвтаназию, запретила конверсионную терапию («лечение» от гомосексуальности), легализовала марихуану, ввела налог на выбросы парниковых газов, запретила одноразовый пластик, ограничила право владения оружием, значительно увеличила различные пособия, в особенности детские.

Его первый кабинет стал первым гендерно сбалансированным правительством Канады: в нем было 16 мужчин и 15 женщин. На вопрос, почему это для него важно, Трюдо ответил: «Потому что на дворе 2015 год».

Политика Трюдо, в особенности увеличение количества и размера пособий, требовали больших бюджетных расходов. Поначалу правительству удавалось финансировать их за счет повышения корпоративных налогов и налогов для богатых. Однако пандемия ковида, как и почти повсюду в мире, перенапрягла бюджет и привела к значительному росту государственного долга.

Кроме того, рост бюджетных расходов вкупе с нарушением цепочек поставок — опять же, как почти повсюду в мире — привел к инфляции. В Канаде, как и во многих других западных странах, наступил так называемый кризис доступности. Попросту говоря, жизнь значительно подорожала, и большинство граждан сочло главным виновником правительство и его главу.

В начале 2022 года, когда правительство ввело обязательную вакцинацию для водителей-дальнобойщиков, это привело к масштабным уличным протестам, в которых выплеснулось все недовольство премьером.

Вот как это было

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Вот как это было

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Трюдо и его Либеральная партия уже давно не пользуются поддержкой большинства канадцев. На выборах 2019 и 2021 годов либералы набирали меньше голосов, чем оппозиционная Консервативная партия, но получали больше мест в парламенте благодаря особенностям канадской системы представительства. Трюдо в обоих случаях формировал так называемые правительства меньшинства, для чего ему приходилось заручаться поддержкой малых политических сил, в первую очередь левой Новой демократической партией (НДП).

В сентябре 2024 года НДП разорвала соглашение о поддержке правительства. Лидер партии Джагмит Сингх заявил, что Трюдо и либералы не в состоянии противостоять «жадным корпорациям». Правительство Трюдо не смогло провести несколько реформ, предусмотренных соглашением, в том числе реформу лекарственного обеспечения. И Трюдо, и лидер консерваторов Пьер Пуальевр немедленно заявили, что настоящая причина решения Сингха — политическая: дальнейшая поддержка непопулярного правительства стоила бы «новым демократам» голосов на выборах.

С тех пор консерваторы уже трижды (за четыре месяца!) пытались вынести вотум недоверия правительству Трюдо. НДП, несмотря на разрыв соглашения, голосовала против этой меры: хоть она и отказалась поддерживать правительство либералов, помогать триумфу консерваторов она тоже не хочет.

Пьер Пуальевр, лидер Консервативной партии Канады Blair Gable / Reuters / Scanpix / LETA

Полномасштабный политический кризис разразился 16 декабря 2024 года: вице-премьер и министр финансов Кристия Фриланд подала в отставку. В своем письме к Трюдо она объяснила, что не может поддержать его обещание дополнительных пособий бедным семьям. По ее мнению, это очевидная попытка премьера вернуть утраченную популярность, которая очень дорого обойдется бюджету, — и это в ситуации, когда избранный президент США Дональд Трамп собирается обложить канадские товары тарифом в 25% и стране следует готовиться к экономическим трудностям.

Фриланд считалась наиболее вероятным преемником Трюдо на посту лидера Либеральной партии. Ее уход стал триггером: к критикам Трюдо из оппозиции присоединились его собственные однопартийцы. Больше двух десятков депутатов от Либеральной партии публично призвали премьера к отставке. Представители трех крупнейших региональных отделений партии (Онтарио, Квебек и Атлантические провинции) заявили, что большинство их членов не поддерживают Трюдо. Это в общей сложности 131 из 157 либеральных членов парламента.

У Трюдо уже были проблемы

Звезда либеральной политики Джастин Трюдо с трудом сохранил пост премьера Канады. Ему помогла поддержка Обамы и критика в адрес Трампа

У Трюдо уже были проблемы

Звезда либеральной политики Джастин Трюдо с трудом сохранил пост премьера Канады. Ему помогла поддержка Обамы и критика в адрес Трампа

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