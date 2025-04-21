Российские войска продолжают наступление под Покровском в Донецкой области. Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 апреля сообщил, что войска РФ за сутки пытались атаковать на покровском направление 39 раз — больше, чем на других участках фронта. Под Покровск, писала «Медуза» в начале апреля в сводке о ходе боев, российское командование перебросило значительные силы из-под Торецка (что позволило ВСУ вернуть под свой контроль часть центра этого города и его западные окраины). По Покровску постоянно наносят удары российские дроны и артиллерия, город подвергается массированным бомбардировкам. « стирают район за районом, по 30−60 ударов в день», — описывал происходящее в Покровске украинский фотограф Константин Либеров, побывавший в городе в первой половине апреля. По словам лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс», которого цитировал УНИАН, Покровск «фактически разбирается в хлам». «При такой интенсивности боевых действий, к сожалению, город ждет судьба Бахмута», — говорил он. ВСУ используют Покровск как главный логистический центр своей группировки в центральной части Донбасса. В городе также базируются операторы дронов, которые смогли на несколько месяцев замедлить российское наступление на подступах к нему. Как писал корреспондент американского журнала Forbes Дэвид Акс, под Покровском российские войска встретила «стена дронов». «Медуза» публикует фотографии из Покровска, сделанные 12 апреля. За прошедшие после этого дни удары по городу не прекращались (в «пасхальное перемирие» их интенсивность снизилась).

До начала полномасштабной войны в Покровске жили 46 тысяч человек. Сейчас в городе остаются около двух тысяч гражданских, сообщал 16 апреля глава Донецкой областной госадминистрации Вадим Филашкин. Покинуть город под постоянными обстрелами жителям помогают полицейские из спецподразделения «Белые Ангелы». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуация проходит «под звуки взрывов и молитвы местных жительниц», рассказывали в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области о работе «Белых ангелов». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Белым ангелам» приходится убирать и тела погибших. «Ты идешь по городу. И этот запах, который никогда ни с чем не спутаешь. Запах мертвого человека», — рассказывал «Суспильне» Либеров после поездки в Покровск. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA Остающиеся в Покровске жители прячутся в подвалах. По словам Либерова, на вопрос, почему они не уезжают из города, встреченные им в Покровске люди говорили: «Куда мы поедем, так будет везде». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Тела гражданских уже можно встретить повсюду. Вывозить их больше нет возможности — да и некому. В лучшем случае — наспех прикапывают соседи во дворах. В худшем — они просто остаются там, где их встретила смерть от российского снаряда: дома или на улице. От этого невозможно спрятаться», — писал Либеров в своем инстаграме. Журналистам «Суспильне» фотограф рассказывал, что за короткую прогулку по городу видел тела двух погибших около пяти могил. При этом глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин 9 апреля заявлял , что в городе всего два захоронения на улицах. По словам Филашкина, они появились, потому что соседи самостоятельно похоронили погибших, не обращаясь ни к властям, ни к полиции. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Среди тех, кто до сих пор остается в Покровске, рассказывал Либеров, много людей, которые ранее были вынуждены бежать из других населенных пунктов — «условного Бахмута, Авдеевки». «Это люди без всякой надежды», — говорил он журналистам «Суспильне». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Некоторых жителей Покровска все-таки удается уговорить уехать. Главное управление Нацполиции Донецкой области сообщало 15 апреля, что «Белому ангелу» удалось благополучно эвакуировать нескольких человек из разных районов города. Вместе с ними из города удалось вывезти клетку с голубями, попугая и собаку. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Эвакуация из Покровска осложнена, но, пока в городе остаются люди, подразделение „Белый ангел“ будет возвращаться снова — чтобы спасти жизни», — подчеркивали в Главном управлении Нацполиции Украины по Донецкой области. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

В Покровске, рассказал Либеров, российские войска активно используют дроны с передачей сигнала по оптоволокну (о таких дронах рассказывали Шуре Буртину украинские военные, его репортаж можно прочитать здесь ). «Я не могу сказать, что на данный момент Покровск — это один из самых разрушенных городов. Но в этом городе из-за оптоволоконных дронов самая большая опасность. Очень сильно пугающая тишина, и когда слышишь, как что-то летит в небе, ты прячешься и молишься, чтобы тебя не увидели. Это совершенно другой уровень страха», — говорил Либеров. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA