«Тела гражданских повсюду. Вывозить их больше нет возможности — да и некому» Российские войска постоянно наносят удары по Покровску, превращая город во «второй Бахмут». Фотографии
Российские войска продолжают наступление под Покровском в Донецкой области. Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 апреля сообщил, что войска РФ за сутки пытались атаковать на покровском направление 39 раз — больше, чем на других участках фронта. Под Покровск, писала «Медуза» в начале апреля в сводке о ходе боев, российское командование перебросило значительные силы из-под Торецка (что позволило ВСУ вернуть под свой контроль часть центра этого города и его западные окраины). По Покровску постоянно наносят удары российские дроны и артиллерия, город подвергается массированным бомбардировкам. «КАБы стирают район за районом, по 30−60 ударов в день», — описывал происходящее в Покровске украинский фотограф Константин Либеров, побывавший в городе в первой половине апреля. По словам лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс», которого цитировал УНИАН, Покровск «фактически разбирается в хлам». «При такой интенсивности боевых действий, к сожалению, город ждет судьба Бахмута», — говорил он. ВСУ используют Покровск как главный логистический центр своей группировки в центральной части Донбасса. В городе также базируются операторы дронов, которые смогли на несколько месяцев замедлить российское наступление на подступах к нему. Как писал корреспондент американского журнала Forbes Дэвид Акс, под Покровском российские войска встретила «стена дронов». «Медуза» публикует фотографии из Покровска, сделанные 12 апреля. За прошедшие после этого дни удары по городу не прекращались (в «пасхальное перемирие» их интенсивность снизилась).