«Нам говорят работать, но мы и так работаем» Армения сокращает беженцам из Нагорного Карабаха социальную помощь. Они выходят на акции протеста

Беженцы из Нагорного Карабаха. после перехода границы возле армянского села Корнидзор. 23 сентября 2023 года Alain Jocard / AFP / Scanpix / LETA

В Ереване беженцы из Нагорного Карабаха (Арцах) уже несколько дней выходят на протесты против решения правительства Армении сократить жизненно важную программу помощи «40+10».

Власти Армении начали эту программу еще в октябре 2023 года — после того как в результате наступления Азербайджана более 100 тысяч этнических армян были вынуждены бежать из региона. С тех пор почти все беженцы из Карабаха могли получать 50 тысяч драмов (примерно 129 долларов) в месяц — 40 тысяч драмов на аренду жилья и 10 тысяч драмов на коммунальные услуги.

В конце 2024 года министерство труда Армении объявило, что с апреля 2025 года условия программы изменятся. Пособие продолжат получать дети до 18 лет, люди старше 63 лет, люди с инвалидностью первой и второй группы, а также семьи, потерявшие кормильца. Трудоспособных беженцев из программы исключили. При этом выплаты будут постепенно сокращать: с 50 тысяч до 30 тысяч драмов.

«Это решение вызвало у многих гнев и обеспокоенность за собственное будущее. Для подавляющего большинства беженцев из Карабаха эта помощь стала дополнительной гарантией финансовой безопасности, если не единственным источником дохода», — пишет журналистка Рима Григорян в выпуске рассылки англоязычной «Медузы» The Beet. Некоторые беженцы, потерявшие близких во время боевых действий, рассказали ей, что им было трудно преодолеть свое горе и вернуться к работе.

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Рима Григорян поговорила с Мариной и Инессой Агаронян. Им 48 и 50 лет. После вынужденного бегства из Карабаха они жили со своей 85-летней матерью Раей (недавно она умерла) и племянником-подростком в квартире площадью 50 квадратных метров. До 44-дневной войны 2020 года сестры и их родственники жили в Гадруте в двухэтажном доме, который их родители построили в 1972 году.

«Это ключи от нашего дома. Я взяла их вместе с одеялом и этой рубашкой. Металл ржавеет, но это все, что у меня осталось. Я чувствую, что эти ключи — последний осколок надежды, последняя связь с Арцахом. Я верю, что если мы будем хранить их, однажды они приведут нас домой», — рассказала Марина, перебирая ключи в руках.

Rima Grigoryan / The Beet

В Нагорном Карабахе сестры работали учителями: Марина преподавала фортепиано, а Инесса — русский язык. После перехода Гадрута под контроль Азербайджана и переезда семьи в Ереван Марине удалось сохранить работу педагога, а Инессе пришлось устроиться в магазин.

«У нас обоих есть работа, и мы также получаем по 50 тысяч драмов от государства, но мы едва покрываем свои расходы. Правительство дает нам эти деньги, но они идут напрямую арендодателю, — говорит Инесса. — Если они прекратят помощь, я не знаю, что мы будем делать. Мы не сможем позволить себе даже эту крошечную квартиру. Они выдали нам карточки беженцев, но какой в ​​этом смысл, если единственная помощь, которую мы получаем, скоро будет прекращена?»

Решение о сокращении программы в правительстве Армении объяснили попытками подтолкнуть беженцев к поиску работы, а также поощрением к участию в специальной программе жилья. В рамках этой программы беженцам предлагают от трех до пяти миллионов драмов (от 7650 до 12760 долларов) на члена семьи для покупки или строительства дома. Однако одно из условий участия — получение гражданства Армении.

«Нам говорят работать, но мы и так работаем, и этого все равно недостаточно. У нас семья их трех человек, какую квартиру мы можем купить на эти деньги? Цены на недвижимость стремительно растут. Мы не хотим многого, просто замену дому, который мы были вынуждены покинуть, — говорит Марина. — И мы не хотим отказываться от своих паспортов. Принятие армянского гражданства означало бы признание того, что мы потеряли Нагорный Карабах, но мы хотим сохранить его».

Другие беженцы рассказали The Beet, что потеря государственной помощи, скорее всего, заставит большее количество их соотечественников вообще покинуть Армению. Сестры Агаронян говорят, что не хотят уезжать за границу. «Я считаю, что мы, беженцы, должны объединиться и протестовать против этого решения, — сказала Инесса. — Мы не просим многого, только часть того, что мы потеряли. Правительство говорит, что мы только требуем, но какой [другой выбор] они нам оставили?»

С конца марта беженцы из Карабаха устраивают акции протеста в Ереване, призывая правительство отменить решение о сокращении помощи. В частности, протестующие начали сидячую забастовку на площади Свободы.

3 апреля вице-премьер Армении Тигран Хачатрян встретился с представителями Совета по защите прав людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. По словам представителей совета, им дали понять, что восстанавливать программу «40+10» в прежнем объеме не будут. При этом чиновники заверили протестующих, что готовы разрабатывать новые социальные и жилищные программы.

На другие требования протестующих, среди которых — сохранение вопроса о коллективном возвращении беженцев в повестке дня правительства и международных структур — власти предложили ответить письменно. «Акции будут продолжены, поскольку данные сейчас ответы нас не удовлетворяют», — заявил представитель совета Апрес Маргарян.

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