Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о растрате средств Европарламента Ее лишили права избираться в органы власти. Лидер французских ультраправых не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году

Марин Ле Пен выходит из здания суда во время оглашения приговора по делу о растрате средств Европарламента. Париж, 31 марта 2025 года Thomas Hubert / SIPA / Scanpix / LETA

Суд в Париже запретил Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, признав ее виновной по о нецелевом расходовании средств Европарламента. 56-летнего лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» также приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них условно, еще два — домашний арест с электронным браслетом) и штрафу в размере 100 тысяч евро. Приговор почти полностью удовлетворил прокуратуры.

Другие фигуранты дела — восемь евродепутатов и 12 парламентских помощников — также были признаны виновными. Подсудимые утверждали, что деньги были использованы на законных основаниях и что обвинение слишком узко определяет функции помощника парламентария.

Подробности дела

В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ультраправого «Национального объединения». Их обвиняют в растрате денег Европарламента Из-за этого дела Ле Пен, возможно, не сможет участвовать в президентских выборах

Подробности дела

В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ультраправого «Национального объединения». Их обвиняют в растрате денег Европарламента Из-за этого дела Ле Пен, возможно, не сможет участвовать в президентских выборах

Решение суда означает, что Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе в президентской кампании 2027 года. При этом, как отмечает BFMTV, лидер «Национального объединения» останется депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата парламента), но в случае его роспуска она также не сможет участвовать в парламентских выборах. Ле Пен баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах — и собиралась участвовать в кампании 2027 года. Reuters пишет, что она фаворит предвыборных опросов общественного мнения.

Ле Пен и ее соратники покинули зал суда, не дождавшись завершения оглашения приговора. Лидер «Национального объединения» пока не комментировала решение суда. Французские СМИ анонсировали ее интервью телеканалу TF1 в 20:00 (21:00 по Москве). Адвокат Ле Пен заявил, что она оспорит приговор. Однако процесс апелляции не повлияет на часть приговора, касающуюся запрета избираться в органы власти. Решение суда о поражении в избирательных правах вступило в силу немедленно. После заседания суда в штаб-квартире «Национального объединения» началось кризисное совещание. Ожидается, что теперь партия выдвинет кандидатом на президентские выборы своего 29-летнего лидера Жордана Барделла.

Кто такой Жордан Барделла

Французские правые показали рекордный результат на выборах в парламент, и у них новый молодой лидер — впервые это не кто-то из семьи Ле Пен (хотя и близок к ним) Чем известен Жордан Барделла

Кто такой Жордан Барделла

Французские правые показали рекордный результат на выборах в парламент, и у них новый молодой лидер — впервые это не кто-то из семьи Ле Пен (хотя и близок к ним) Чем известен Жордан Барделла

Барделла назвал приговор Ле Пен «казнью французской демократии». «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен — казнена французская демократия», — заявил лидер «Национального объединения». В Кремле еще до приговора заявили, что действия французских властей против Ле Пен выходят «за рамки демократии». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал французского политика словами .

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сравнил приговор с ситуацией в Румынии, где суд отказал ультраправому кандидату Кэлину Джеорджеску, обвиненному в связях с Россией, в допуске на президентские выборы. «В Париже приговаривают Марин Ле Пен, хотят исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который мы видим также в других странах, например в Румынии», — написал Сальвини в соцсети Х.