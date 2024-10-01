В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ультраправого «Национального объединения». Их обвиняют в растрате денег Европарламента Из-за этого дела Ле Пен, возможно, не сможет участвовать в президентских выборах

Марин Ле Пен перед началом судебного заседания 30 сентября Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

В парижском суде 30 сентября начался судебный процесс над бывшим председателем ультраправой партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») и возможным кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, которую обвиняют в нецелевом расходовании средств Европарламента. Помимо Ле Пен по делу проходят еще 24 представителя партии и сама партия, пишет Le Figaro. Обвинения также предъявлены основателю «Национального фронта», 96-летнему отцу Ле Пен Жану-Мари Ле Пену, однако он не будет присутствовать на заседаниях суда по состоянию здоровья.

Расследование в отношении Ле Пен и партии началось 2016 году. По версии французской прокуратуры, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и другие члены партии использовали на оплату труда сотрудников «Национального объединения».

В случае обвинительного приговора Ле Пен и другим фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, лидеру ультраправых могут на десять лет запретить занимать государственные должности, что не позволит ей участвовать в президентских выборах в 2027 году. Прокуратура также хочет взыскать с партии более трех миллионов евро. «Национальное объединение» уже выплатило один миллион евро, но в партии заявляют, что это не является признанием вины.

Le Figaro отмечает, что судебный процесс продлится в течение двух месяцев — до 27 ноября. Перед началом первого заседания Ле Пен заявила журналистам, что «абсолютно спокойна». «Мы не нарушили никаких правил. Нам предстоит привести множество аргументов в защиту того, что я считаю парламентской свободой, поставленной на карту в этом деле», — заявила лидер ультраправых. Пресс-секретарь партии Лоран Жакобелли отметил, что партия собирается доказать, что «никакой системы хищения денег Европарламента не существует». «Мы намерены доказать, что можно быть ассистентом Европарламента и при этом быть вовлеченным в жизнь „Национального объединения“», — приводит его слова BBC News.

По делу проходят девять бывших депутатов Европарламента от «Национального объединения», в том числе нынешний вице-председатель партии Луи Алио. Хищения средств Европарламента с помощью фиктивного найма помощников евродепутатов происходили с 2004 по 2016 годы, утверждает сторона обвинения. Как отмечает «Русская служба RFI», расследование началось после отчета Европарламента, в котором говорилось, что 20 помощников евродепутатов одновременно занимают должности в «Национальном объединении». Например, одна из сотрудниц, нанятых в качестве помощницы евродепутата, в действительности работала личным секретарем Жан-Мари Ле Пена.

Следствие утверждает, что выявило систему хищения средств Европарламента через ежемесячные выплаты в 21 тысячу евро каждому евродепутату для оплаты труда своих помощников. Таким образом «Национальное объединение», как считает прокуратура, похитило три миллиона евро. Ведомство считает Марин Ле Пен «центральной действующей фигурой» в этой системе.

Марин Ле Пен была депутатом Европарламента с 2004 по 2017 год. В 2011-м ее избрали президентом «Национального фронта». Пост председателя партии она покинула в 2021 году. Сейчас она возглавляет фракцию «Национального объединения» в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента). Она баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах.

Судебное разбирательство проходит на фоне уверенной победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент, состоявшихся летом 2024 года. После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о досрочных парламентских выборах. На них победила коалиция левых сил, которая заняла 182 места в парламенте. Ультраправые во главе с «Национальным объединением», победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.

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