Журналист Time Саймон Шустер, автор книги о Зеленском, написал репортаж из его офиса В одной из комнат висят картины с горящим Кремлем и потопленным кораблем российского флота

Корреспондент журнала Time Саймон Шустер опубликовал репортаж из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает Шустер, для Зеленского это способ обратиться напрямую к западной, в особенности американской, публике — после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, которая произошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.

На обложке выпуска Time с репортажем Шустера — фотография Зеленского и заголовок The Endgame (в переводе на русский язык — эндшпиль, конечная цель, конец игры, финальная стадия). Вот главное, что пишет Шустер в своем репортаже.

TIME

О перепалке Зеленского с Трампом

Зеленский предпочитает не обсуждать свою ссору с Трампом. Но Шустеру он изложил свою версию событий. На встрече с Трампом он стал показывать фотографии украинских солдат, которые получили ранения или подверглись пыткам в российском плену. «У него есть семья, любимые люди, дети, — объяснил Зеленский. — Должен же он чувствовать то, что чувствует любой человек».

Попытка Зеленского установить с помощью этого контакт с Трампом не удалась. Чтобы его наладить другим путем, украинский президент заготовил подарок — чемпионский пояс боксера Александра Усика (сам Усик заявил, что это был ненастоящий пояс). Но в пылу ссоры Зеленский просто забыл о подарке — и ушел из Овального кабинета, не подарив пояс и не забрав его с собой. По информации Шустера, сотрудники Белого дома нашли его — и теперь он, вместе с другими подарками иностранных лидеров, находится в президентской столовой.

Украинский лидер уверен, что правильно поступил, когда пошел на конфликт с Трампом. «Почему украинцы стали защищаться в начале войны? Из-за достоинства, — сказал Зеленский Шустеру. — Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой, но […] когда дело заходит о нашем чувстве собственного достоинства, свободы, демократии, наш народ встает и объединяется. […] В той беседе [в Белом доме] я защищал достоинство Украины».

Шустер отмечает, что после скандала в Овальном кабинете рейтинги Зеленского в Украине пошли вверх, да и в США опросы показывают, что большинство граждан относятся к Украине и Зеленскому с гораздо большей симпатией, чем к России и Владимиру Путину.

О переговорах о прекращении огня

Переговоры о завершении войны между Россией и Украиной продолжаются в Саудовской Аравии уже больше месяца. Они идут при посредничестве США — с участием делегаций в разном составе. Как отмечает Шустер, Зеленский уже не вспоминает о тех условиях перемирия, которые он прежде выдвигал: о возвращении Украины к границам 1991 года (то есть включая Крым), об американских гарантиях безопасности Украины, о суде над Путиным. Он вынужден понемногу уступать, и теперь его главная цель — убедить Трампа, что Путин не так силен, как хочет казаться, и не может быть надежным партнером.

Об обстановке в офисе Зеленского

Зеленский показал Шустеру небольшую комнату в своем офисе, в которой он, по его словам, живет. Там висят картины, на которых изображены атакующие украинские солдаты, горящий Кремль и тонущий корабль российского военно-морского флота. В репортаже не уточняется, что это за корабль. 14 апреля 2022 года в Черном море был потоплен крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота РФ.

А вот что раньше писал Шустер о Зеленском

Саймон Шустер побывал в Киеве в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он написал репортаж о том, как Зеленский оказался в роли лидера воюющей страны. Шустер рассказывал, как президент Украины в первые дни войны отказался перебраться в бункер за пределами Киева, а вместо этого вышел на улицу и записал видео со словами: «Мы все здесь. Защищаем нашу независимость, нашу страну».

В октябре 2023 года в журнале Time вышел еще один текст Шустера — о том, что Зеленский разочарован в Западе, который не оказал Украине той помощи, на которую он рассчитывал, и о том, как в Киеве стали терять веру в победу. Этот материал вызвал большой резонанс и в Украине, и на Западе. «Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость от войны идет как волна», — говорил тогда Владимир Зеленский.

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