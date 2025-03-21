«Боль всей страны». В Северной Салтовке — самом большом микрорайоне Харькова — не осталось ни одного целого здания Фотографии
Салтовка — самый большой по численности населения район в Харькове (и, вероятно, во всей Украине). Массовая застройка района, называвшегося когда-то Сталинским, а до 2022 года носившего названия Московский, началась в 1960-х годах. К 2010 году в Салтовском районе жили более 300 тысяч человек, в основном в его самой новой части, известной как Северная Салтовка. Именно Северная Салтовка больше всего пострадала во время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, начавшегося в феврале 2022 года. «Северная Салтовка напоминает Припять, — писало „Громадське“ в июле 2022 года, когда войска РФ находились на подступах к Харькову. — Из почти 200 тысяч человек, проживавших в этом районе до войны, по самым оптимистичным подсчетам, осталось менее тысячи». Северную Салтовку восстанавливают, несмотря на то, что российские войска продолжают наносить по ней удары. «Медуза» публикует фотографии Северной Салтовки в разные годы войны.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.