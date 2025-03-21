Салтовка — самый большой по численности населения район в Харькове (и, вероятно, во всей Украине). Массовая застройка района, называвшегося когда-то Сталинским, а до 2022 года носившего названия Московский, началась в 1960-х годах. К 2010 году в Салтовском районе жили более 300 тысяч человек, в основном в его самой новой части, известной как Северная Салтовка. Именно Северная Салтовка больше всего пострадала во время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, начавшегося в феврале 2022 года. «Северная Салтовка напоминает Припять, — писало „Громадське“ в июле 2022 года, когда войска РФ находились на подступах к Харькову. — Из почти 200 тысяч человек, проживавших в этом районе до войны, по самым оптимистичным подсчетам, осталось менее тысячи». Северную Салтовку восстанавливают, несмотря на то, что российские войска продолжают наносить по ней удары. «Медуза» публикует фотографии Северной Салтовки в разные годы войны.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Разрушенный в начале полномасштабной войны дом в Северной Салтовке. 13 марта 2025 года Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

В 2024 году власти Харькова совместно с Фондом Нормана Фостера провели конкурс по восстановлению Северной Салтовки, в котором участвовало 258 проектов из разных стран мира. «Этот конкурс для нас — не только восстановление. Это уникальная возможность создать новый Харьков — идеальный город будущего, который станет символом безопасности, комфорта и современных стандартов жизни», — говорил глава города Игорь Терехов. Северная Салтовка, 13 марта 2025 года Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

Разрушенный и восстановленный дома в Северной Салтовке. 13 марта 2025 года Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

В Северной Салтовке, писала DW в январе 2023 года, по данным властей города были повреждены абсолютно все дома. Тем не менее жители начали возвращаться в район уже в сентябре 2022 года, когда интенсивность российских обстрелов города снизилась. 13 марта 2025 года Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

Некоторые жители Северной Салтовки, в том числе Ирина Петренко, с которой говорили журналисты DW, покидали район лишь на несколько недель. Ирина и ее семья в марте во время наиболее сильных обстрелов уехали в другой район Харькова, но уже в мае вернулись назад. «Весна, тишина, птицы поют. И скрип — на деревьях висят оконные рамы, двери. Эти шторы, гардины… Ходишь и смотришь на чужую жизнь», — вспоминала она. Разрушенный дом в Северной Салтовке, 13 марта 2025 года Ivan Samoilov / Global Images Ukraine / Getty Images

Войска РФ отступили от Харькова, но не перестали наносить удары по городу, а в мае 2024 года начали новое наступление . Противотанковые заграждения на одной из улиц Северной Салтовки. 5 декабря 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Наступление войск РФ в Харьковской области ВСУ удалось остановить , но российские удары по городу продолжились. На фото, деланном 17 января 2025 года, дом в Северной Салтовке, поврежденный в результате российского удара в ноябре 2022 года Scott Peterson / Getty Images

Последствия российского удара по Салтовке 30 октября 2024 года Scott Peterson / Getty Images

Один из разрушенных в Северной Салтовке домов. 11 марта 2023 года

Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Разрушенный в начале полномасштабной войны рынок в Северной Салтовке. 30 апреля 2022 года Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Укрытие в подвале одного из домов Северной Салтовки. 6 апреля 2023 года Aziz Karimov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Разрушенный в первые месяцы полномасштабной войны дом в Северной Салтовке. 12 июня 2022 года Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Российские войска в начале войны несколько месяцев стояли под Харьковом и обстреливали город из тяжелых орудий. Северная Салтовка, 1 октября 2022 года Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images

Жители Северной Салтовки обратились к властям города с просьбой построить в микрорайоне подземную школу. «Ребенок пошел в 1 класс как началась война. Сейчас заканчивается 3 класс, на пороге 4. А они до сих пор не знают, что такое настоящая школа», — говорилось в петиции . 4 октября 2024 года OLEKSANDR OSIPOV / EPA / Scanpix / LETA «Северная Салтовка — это боль всей страны», — говорил в апреле 2024 года мэр Харькова Игорь Терехов. Затраты на восстановление города на тот момент он оценивал в 10 миллиардов долларов. Фото сделано 12 июня 2022 года Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Один из разрушенных домов в Северной Салтовке. 24 апреля 2022 года Narciso Contreras / Anadolu Agency / Getty Images

Один из жителей Салтовки, чей дом был разрушен в результате российких ударов. Он перебрался в подвал местной школы, которая также была повреждена во время обстрелов. 15 марта 2022 года Andrea Carrubba / Anadolu Agency / Getty Images

Танк ВСУ на одной из улиц Северной Салтовки. 7 июля 2022 года Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«Сегодня это самая разрушенная часть города, но первое, что поражает здесь, — не руины, а почти полная тишина и отсутствие людей и автомобилей на улицах. Эту тишину постоянно нарушают только далекие взрывы от артиллерийских выстрелов и РСЗО. Нигде в Харькове их так хорошо не слышно, но люди уже давно привыкли к этому фону», — описывала «Громадське» происходившее в Северной Салтовке весной 2022-го. Противотанковые заграждения в Северной Салтовке. 13 марта 2022 года Andrea Carrubb a/ Anadolu Agency / Getty Images