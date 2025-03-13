Российская армия продолжает наступление в Курской области РИА Новости публикует фотографии разрушений на линии фронта

Российские войска продолжают наступление в приграничном Суджанском районе Курской области, который находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. 12 марта Минобороны РФ официально объявило о взятии под контроль Суджи. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, сообщил 12 марта, что в окрестностях Суджи продолжаются активные боевые действия. Следственный комитет РФ объявил о возбуждении нескольких уголовных делах о «терактах против мирного населения», в рамках которых обвинил украинских военных в убийстве мирных жителей в населенных пунктах Курской области, находившихся под контролем ВСУ. Российские государственные СМИ публикуют фотографии из разрушенных в ходе боев населенных пунктов Курской области, возвращенных под контроль РФ. «Медуза» показывает некоторые из этих снимков.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Российский военный в хуторе Агроном Суджанского района Курской области. О возвращении контроля над Агрономом Минобороны РФ официально объявило 11 марта. Фото сделано 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В Агрономе было 38 частных жилых домов, где жили около 50 человек. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Агроном. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Русская Конопелька — деревня в Суджанском районе Курской области, входящая в состав Махновского сельсовета. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Оторванная танковая башня в Русской Конопельке. «Медуза» в военной сводке в конце октября писала о бронтехнике ВС РФ, которая вошла в Русскую Конопельку. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia В Русской Конопельке было 136 домов, где жили около 200 человек. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Русская Конопелька. 12 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia