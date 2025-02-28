10 лет со дня убийства Бориса Немцова Полиция в России задерживала людей, возлагавших цветы в память о политике. У Кремля разрушили крупнейший мемориал

Pavel Bednyakov / AP / Scapix / LETA

27 февраля 2025 года — 10 лет со дня Бориса Немцова. Его застрелили на Большом Москворецком мосту возле Кремля. По всей России в десятую годовщину его гибели прошли акции памяти — люди приносили цветы к мемориалам Немцова и памятникам жертв политических репрессий.

Жители Москвы в течение всего дня несли цветы к месту убийства Немцова, где находится крупнейший в России мемориал, а также к дому, где жил политик. Среди тех, кто пришел почтить память Немцова, в Москве были послы Великобритании, Франции, Италии и Германии. Также цветы к месту убийства Немцова возложили Валерий и Татьяна Яшины — родители политика Ильи Яшина, дружившего с Немцовым. В Петербурге прошла выставка фотографий Немцова и показ документального фильма «Слишком свободный человек».

Сотрудники полиции и коммунальных служб пытались помешать акциям памяти. В Москве в течение всего дня коммунальщики под присмотром полицейских зачищали мемориал на Большом Москворецком мосту. Вечером полиция на некоторое время закрыла пешеходную часть Большого Москворецкого моста из-за некой «спецоперации», а дворники выкинули мемориальную табличку, установленную на месте убийства Немцова. Вскоре на ее месте появилась надпись с именем политика. В 23:30 по Москве рядом с местом убийства Немцова прошла минута молчания.

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К утру 28 февраля полиция и сотрудники коммунальных служб снова убрали все цветы и любые упоминания о Немцове на Большом Москворецком мосту. Однако уже к полудню москвичи частично восстановили мемориал.

В течение дня полицейские в Москве, Барнауле, Уфе и других городах России задерживали людей, которые возлагали цветы в память о Немцове. В Москве задержали корреспондентов RusNews, освещавшие акцию памяти. В Барнауле был задержан их коллега, который ехал на пикет в память о Немцове. Позже их отпустили без составления протоколов.

В Екатеринбурге и Казани задержали несовершеннолетних участников акций памяти. Главу екатеринбургского молодежного отделения «Яблока» Ивана Лукина, который возложил цветы к памятнику декабристам, задержали после разговора, предположительно, с сотрудником Центра «Э». Вскоре Лукина отпустили из отдела полиции без протокола, вызвав туда его родителей. Подростка, задержанного в Казани, тоже отпустили, на его мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП).

Троих задержанных активисток из Казани оставили в отделе полиции на ночь. На двух из них составили протоколы о повторном нарушении правил проведения публичных акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Еще одной вменили нарушение правил проведения мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).