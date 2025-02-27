Полицейские вечером 27 февраля закрыли пешеходную часть Большого Москворецкого моста в центре Москвы, куда в течение дня несли цветы в память о политике Борисе Немцове, сообщило издание Sotavision.

«Полицейские закрыли мост и прогнали оттуда людей, пришедших почтить память убитого политика», — рассказали журналисты.

Когда одна из местных жительниц спросила у полицейских, почему людей не пускают, один из сотрудников МВД ответил, что территория закрыта из-за готовящейся «спецоперации».

Ранее в течение дня полицейские временно не пускали к мемориалу Борису Немцову людей, пришедших с цветами, сообщал телеграм-канал «Немцов Мост». По его данным, на мосту «постоянно зачищают цветы».

27 февраля — десятая годовщина со дня убийства Бориса Немцова, которого на Большом Москворецком мосту в 2015 году. В течение дня полицейские в Москве, Барнауле и Уфе задерживали людей, которые возлагали цветы в память о Немцове, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». В Москве на мосту у мемориала Немцова задержали корреспондентов RusNews Юлию Петрову и Константина Жарова, которые вели прямой эфир, вскоре их отпустили из полиции без составления протоколов.

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