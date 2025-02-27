На Большом Москворецком мосту задержали корреспондентов RusNews, которые вели прямой эфир в годовщину убийства Немцова

На Большом Москворецком мосту задержали корреспондентов RusNews Юлию Петрову и Константина Жарова, которые вели прямой эфир в десятую годовщину убийства политика Бориса Немцова.

На видео, опубликованном RusNews, сотрудник МВД говорит, что ни о каком задержании речи не идет и поясняет, что фото- и видеосъемка поблизости от служебного транспорта запрещена. При этом он продолжает уводить корреспондентку, которая снимает свое задержание, от мемориала.

Ранее, как сообщили активисты, полицейские начали вытеснять тех, кто пришел положить цветы. Корреспондент «Новой газеты» рассказал, что сотрудники МВД требовали не задерживаться и уходить от мемориала после возложения цветов.

Утром 27 февраля послы ЕС, Франции, Италии и Германии принесли цветы к мемориалу на мосту. По словам корреспондентов RusNews, позже коммунальщики полностью зачистили мемориал, выкинув все цветы, портреты Немцова и венки, принесенные послами.

Нескольких человек задержали на акциях памяти Немцова и в других городах. В Барнауле задержали также журналиста RusNews, который ехал на освещение пикета в память о Борисе Немцове. В Уфе задержали троих человек, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Позже их отпустили после выдачи предупреждений, пишет «ОВД-Инфо».

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту выстрелами в спину. Исполнителями убийства следствие назвало пятерых выходцев с Северного Кавказа — бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки от 11 до 20 лет. Организатор и заказчик преступления не названы.

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