Госсекретарь США Марко Рубио называл Путина убийцей и военным преступником. Теперь он говорит о «невероятных возможностях для партнерства с Россией»

Когда в 2022 году началась полномасштабная российско-украинская война, Марко Рубио был сенатором от Флориды и заместителем председателя сенатского комитета по разведке. Он выступал с очень резкими заявлениями: настаивал на том, что США обязаны всеми силами поддерживать Украину, называл Владимира Путина лжецом и военным преступником, насмехался над теми, кто пытался вести с ним переговоры. Спустя три года Рубио стал госсекретарем США — и его риторика изменилась.

24 февраля 2022 года

Начинается полномасштабное вторжение России в Украину.

25 февраля 2022 года

Стало популярно говорить: «Если бы мы согласились не принимать Украину в НАТО, этого всего можно было бы избежать». Это совершенно не так. Путин объявил свои условия. И одно из этих условий — чтобы все страны, которые вступили в НАТО с 1997 года, покинули его. Или, по крайней мере, чтобы войска НАТО покинули все страны, которые вступили в альянс после 1997 года. Это Румыния, это Литва, все балтийские страны. Из этого понятны его желания: может, и не управлять этими странами напрямую, но чтобы они были чем-то вроде Беларуси — чтобы они находились в его сфере влияния. Я думаю, нам следует твердо заявить, что этого не будет.

Из интервью Fox News

26 февраля 2022 года

Хотел бы я сообщить больше, но пока могу сказать: довольно очевидно для многих, что с Путиным что-то не так. Он всегда был убийцей, но сейчас у него проблема другая — и значительная. Было бы ошибкой считать, что этот Путин будет реагировать так же, как он бы реагировал пять лет назад.

Пост в твиттере

2 марта 2022 года

Для Путина «переговоры» — еще одно оружие в его арсенале. Он использует их, чтобы нанести ущерб своему оппоненту и улучшить собственное положение.

Пост в твиттере

5 марта 2022 года

Как и до вторжения в Украину, иностранные лидеры продолжают летать в Москву, чтобы говорить с Путиным. А он продолжает водить их вокруг пальца.

Пост в твиттере

7 марта 2022 года

Десять дней российского вторжения в Украину — и одно очевидно всем: Путин не сможет успешно оккупировать эту страну и управлять ей. Пока россияне там, их встретят бомбы, снайперы и смерть.

Пост в твиттере

9 марта 2022 года

Многие на Западе все еще не понимают, что Путин — мастер лжи. Ему нет дела до «гуманитарных» соображений. Даже если будет какое-то «прекращение огня» — это только потому, что он найдет для себя в этом какую-то стратегическую или тактическую выгоду.

Пост в твиттере

10 марта 2022 года

Скоро все в России начнет меняться. Невозможность импорта парализует промышленность. Бизнесы будут закрываться, безработица быстро вырастет. Путин может им [россиянам] лгать об Украине, но он не сможет скрыть правду об экономике.

Пост в твиттере

17 марта 2022 года

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине нанести России поражение. […] Путин должен проиграть. И я думаю, он проиграет — со стратегической точки зрения он точно проиграет, и это может в конечном итоге привести к его падению.

Из интервью Fox News

25 марта 2022 года

Страдания в Украине, причиненные военным преступником Путиным, очевидны всем. Но опасности, которые ждут нас впереди, гораздо серьезнее, чем большинство думает.

Пост в твиттере

19 мая 2022 года

Рубио проголосовал в Сенате за закон о выделении экстренного пакета помощи Украине.

22 сентября 2022 года

Накануне проведения «референдумов» на оккупированных украинских территориях об их присоединении к России Марко Рубио в составе группы сенаторов внес в конгресс законопроект о непризнании предстоящей аннексии. Законопроект остался без движения.

Нет такой пропаганды и таких политических интриг, которые могут изменить реальность происходящего в Украине. Владимир Путин — подлинный агрессор на этой войне, и он пытается осуществить неоправданный захват суверенной демократической страны. США не могут признать претензий Путина: это может создать опасный прецедент для других авторитарных режимов, таких как Коммунистическая партия Китая.

Заявление при внесении законопроекта

16 марта 2023 года

Ситуация в Украине — это не самая серьезная угроза для нас, но считать ее совершенно не важной тоже нельзя. Это не просто война где-то на другом континенте — это проверка того, насколько Америке можно доверять. Китай хочет нанести нам удар и стать самой могущественной страной в мире. И они распространяют по всему миру утверждения, что Америка — ненадежный союзник, что мы раньше были великой державой, а теперь переживаем упадок, что наши лидеры любят делать жесткие заявления, но не подкрепляют их действиями, и что при первых признаках неприятностей мы просто сбежим и покинем своих союзников. И наши противники в это верят. Именно поэтому Путин считал, что вторжение в Украину сойдет ему с рук. […] Так что да, по шкале от 1 до 10 Украина — не 10, но и не ноль. В наших интересах помочь Украине защитить себя — ради подтверждения нашей надежности и престижа.

Пост в твиттере

19 сентября 2023 года

Марко Рубио и еще два сенатора-республиканца внесли в конгресс законопроект под названием Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscowʼs Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act (Закон об ограничении обогащения российских олигархов и промышленников, поддерживающих планы Москвы, чтобы повлиять на их низкое злодейство за границей). Аббревиатура названия — HEROIAM SLAVA. Законопроект до сих пор лежит в конгрессе без движения.

США никогда не поддержат Путина и его безнравственную войну. Наш моральный долг и интересы нашей национальной безопасности состоят в том, чтобы сделать все от нас зависящее, чтобы российский режим не обогащался американскими деньгами. Этот законопроект необходим, чтобы не допустить Путина и его приспешников до американского капитала, и не допустить, чтобы они использовали его во зло.

Заявление при внесении законопроекта

Февраль 2024 года

Рубио был в числе сенаторов-республиканцев, которые проголосовали против выделения Украине помощи на 60 миллиардов долларов. Они увязывали предоставление помощи Украине с финансированием укрепления границы США с Мексикой.

3 марта 2024 года

Невозможно, чтобы Российская Федерация захватила Украину — всю Украину или половину Украины, — как этого с самого начала хотел Путин. С другой стороны, реальность такова, что Украина мала по сравнению с Россией в смысле размеров и способности с нею тягаться. Ни одна сторона не может добиться победы в идеалистическом понимании.

Я долго старался не говорить так публично, потому что это могло бы ослабить позицию Украины — американского союзника, ведущего войну.

Украинцы не смогут чего-то добиться от Путина, если он ощущает, что обладает превосходством и что он каким-то образом сможет силой превратить Украину фактически в страну-сателлит — а хочет он именно этого.

Я считаю, что нам следует помогать Украине, но только после того, как мы поможем Америке, укрепив наши границы.

Из интервью Fox News

5 ноября 2024 года

Дональд Трамп победил на выборах президента США. Рубио поддерживал его почти с самого начала кампании.

6 ноября 2024 года

Кому нужна война? Он [Трамп] говорит, что хочет, чтобы война закончилась. Как бизнесмен, он вам не расскажет про свою тактику ведения переговоров о ее окончании. Но я не понимаю, почему нам не следует хотеть, чтобы эта война закончилась. Не обязательно быть поклонником Владимира Путина, чтобы хотеть, чтобы война закончилась. […] Есть реальность войны. Администрация Байдена не признает этого публично, но они и сами вам скажут: мы оплачиваем безвыходное положение. Украинцы невероятно храбро сопротивлялись России, но война зашла в тупик, мы это оплачиваем — и эта ситуация должна быть разрешена. […] Это не значит, что мы должны восхищаться тем, что сделал Владимир Путин, но нужен какой-то здравый смысл.

Из интервью NBC

13 ноября 2024 года

Дональд Трамп объявил, что намерен назначить Рубио госсекретарем США.

18 февраля 2025 года

Рубио возглавил американскую делегацию на переговорах с Россией в Эр-Рияде.

Для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки.

Если этот конфликт завершится приемлемым образом, открываются невероятные возможности для партнерства с Россией: геополитического по вопросам, представляющим взаимный интерес, и, честно говоря, экономического, которое принесет пользу всему миру и в долгосрочной перспективе улучшит отношения между этими двумя важными странами.

На брифинге по окончании переговоров

