Florence Lo / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Китая строят недалеко от Пекина военный комплекс, который, по мнению американской разведки, станут использовать как командный центр во время войны. Об этом 30 января сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлена стройка на площади около 1500 акров (чуть более шести квадратных километров), расположенная в 30 километрах к юго-западу от Пекина. На снимках видны глубокие ямы, FT предполагает, что там могут быть укрепленные бомбоубежища — бункеры для командования.

Второй слайд — спутниковый снимок предполагаемого командного центра

По словам одного неназванного китайского исследователя, есть «все признаки», что стройка — это «секретный военный объект». По его мнению, на это указывают армированный бетон, используемый при строительстве, и наличие глубоких подземных тоннелей. Размер объекта — почти в 10 раз больше Пентагона — «соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США».

«Эта крепость служит только одной цели — быть бункером судного дня для все более продвинутых и боеспособных вооруженных сил Китая», — сказал исследователь.

Анализ спутниковых снимков показал, что строительство военного комплекса началось в середине 2024 года. В то же время китайские военные работают над другими проектами, включая новое оружие. Как отмечает FT, в 2027 году Народно-освободительная армия Китая будет отмечать столетие. По данным американской разведки, председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайским военным, чтобы к этой дате «разработали потенциал для нападения на Тайвань».

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По данным FT, в китайском интернете нет никакой информации о строительстве. При этом площадку тщательно охраняют: объект запрещено фотографировать, над ним нельзя запускать дроны. О том, что именно строят на объекте, опрошенные охранники, а также один из руководителей строительной площадки говорить отказались. Один из местных предпринимателей описал район стройки как «военную зону».

По словам одного из высокопоставленных сотрудников американской разведки, нынешняя штаб-квартира Народно-освободительной армии Китая в Пекине довольно новая, но при этом она не спроектирована как безопасный центр боевого командования. Сейчас командный центр находится в районе гор Сишань на северо-западе Пекина. Размер, масштаб и глубина нового комплекса позволяют предположить, что именно он заменит действующую штаб-квартиру армии.

«Если информация подтвердится, то новый современный подземный командный бункер для военного руководства, включая председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина, свидетельствует о том, что Пекин намерен создать не только вооруженные силы мирового класса, но и передовой ядерный боевой потенциал», — заявил бывший глава аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.

Два источника Financial Times, близкие к Минобороны Тайваня, также считают, что армия Китая строит новый командный центр. При этом некоторые эксперты сомневаются, подходит ли этот район для строительства бункеров.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что «не в курсе деталей», но подчеркнуло, что Китай «привержен пути мирного развития и военной политике, которая носит оборонительный характер».

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