Лала Крамаренко в финале чемпионата России по художественной гимнастике в Москве, 28 февраля 2023 года Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью блогеру Надежде Стрелец, вышедшем 26 января, рассказала, что одной из ее лучших спортсменок, чемпионке России и победительнице множества турниров 20-летней Лале Крамаренко, врачи удалили здоровый мениск.

«Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, которая ей делала [операцию], удалила ей здоровый рог», — сказала Винер. Она добавила, что «это тоже наши врачи», но сказала, что не хочет называть фамилий. «Я бы таких врачей лишала диплома», — заявила Винер.

Однако врачи, как утверждает телеграм-канал Sport Baza, с обвинениями Винер категорически не согласны. По данным источников Baza, операцию Лале Крамаренко сделали в июле 2024 года в российском научном центре хирургии имени Петровского. Ее проводил «хирург, хорошо знакомый семье Крамаренко», оперировавший многих других спортсменов, пишет Sport Baza. Собеседник канала рассказал, что перед операцией гимнастке провели артроскопию, во время которой обнаружили разрыв как переднего, так и заднего рога мениска.

«Это часто бывает у гимнасток, потому что такая специфика. Оба мениска были повреждены. Соответственно, в процессе операции выполнили частичную краевую резекцию наружного мениска, то есть передний рог. С задним рогом тоже работали: та часть, которая подвержена вывиху, нестабильна и причиняет спортсмену дискомфорт и болевые ощущения — она была тоже частично резекцирована», — приводит Sport Baza слова источника. Канал также ссылается на имеющиеся в редакции медицинские документы, согласно которым у Крамаренко действительно был обнаружен разрыв переднего и заднего рога мениска.

Винер в интервью заявила, что Лалу Крамаренко «отправил» (видимо, имея в виду, отправил на операцию) «близкий человек» гимнастки, который сказал: «Мстить не надо, я виноват». О ком идет речь и кому не надо мстить, она не уточнила.

Отец гимнастки, тренер вратарей футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Крамаренко сказал ТАСС, что решение о проведении операции принимал он. По его словам, даже ведущие немецкие специалисты посчитали травму его дочери «очень непростой», а на счету врача московской клиники, которого он хорошо знает, «много успешных операций». Лале, как рассказал ее отец, провели частичную резекцию мениска, полностью его не удалили. «А что касается вопроса претензий или компенсаций, то это не в моих правилах — я этого делать в любом случае не собирался и не собираюсь», — добавил он.

Источник Sport Baza утверждает, что операция не вызвала никаких проблем, а реабилитация Крамаренко шла планово, но Винер была недовольна темпами восстановления гимнастки и сама звонила врачу. В интервью Винер говорит, что после операции Крамаренко месяц пробыла в Израиле, сделала там «какие-то восстановительные процедуры», но «уже отрезанное не восстановишь».

О том, что Крамаренко была в Израиле, рассказал и ее отец. «Ее проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию, мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось», — сказал он. Комментируя заявления Винер, он добавил, что, по его мнению, она «так сказала в сердцах, из-за большой любви к Лале».

Сама Винер спустя два дня после выхода интервью заявила, что ее резкость объясняется «эмоциями и любовью к девочкам». «Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. <…> Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски», — написала она.

Лала Крамаренко, как утверждает Sport Baza, никаких претензий к врачам не имеет — она «постоянно на связи с медиками и обсуждает процесс реабилитации». При этом, как пишет канал, гимнастка планирует пройти независимое обследование. Как обратил внимание «Спортс», в июле Крамаренко сама публиковала пост с фотографией из больницы с подписью: «Первые часы после операции! Полет нормальный» — но позже он был удален.

В интервью TV Губерния, опубликованном 17 января, Крамаренко, отвечая на вопрос о своем состоянии, сказала, что восстанавливается после операции. «Обычно не говорю про свои травмы, но сейчас уже такая, наверное, вынужденная ситуация. Восстанавливаюсь, если все будет хорошо, дай бог уже начну тренироваться и выступать», — сказала гимнастка. По ее словам, спустя две недели после операции она уже начала давать нагрузку на колено, но сейчас «не все хорошо», и нагрузку она снизила.

Крамаренко — одна из лучших гимнасток России. Сама Винер в интервью ставила ее на один уровень с другой своей именитой спортсменкой — Алиной Кабаевой. «Она не вторая после Кабаевой, она такая же», — говорила Винер. Крамаренко выиграла ряд международных юниорских турниров, а в 2020-м впервые выступила на взрослом чемпионате России. В 2021 году она стала чемпионкой Европы в командном зачете, в 2024 году — чемпионкой России в многоборье. У нее есть именной элемент — пируэт с согнутой ногой (его зарегистрировала в 2021 году Международная федерация гимнастики).

Lala Kramarenko Hoop Nationals 2024 RGYMRUSSIA

Однако на Олимпийские игры Крамаренко так и не попала. В 2021 году в Токио Россию представляли сестры Арина и Дина Аверины, а с 2022 года российским спортсменам было уже запрещено выступать на международных турнирах. В 2023 году Международная федерация гимнастики разрешила россиянкам участвовать в соревнованиях, но Ирина Винер категорически отказалась от поездок на зарубежные турниры в нейтральном статусе. На Олимпиаде в Париже российских гимнасток не было.

В конце июля 2024 года сама Лала говорила, что у нее была мечта поехать на Олимпиаду, но она уже не сбудется. «Этой Олимпиады у нас не будет, а на следующую я уже не останусь. Мне уже 20 лет в этом году будет. Если получится, если здоровья хватит, да», — сказала гимнастка.

В интервью Надежде Стрелец Ирина Винер заявила, что уже не против выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе, потому что «все должно решать государство», а оно «решило, что надо». Отвечая на вопрос о будущем Крамаренко, Винер сказала, что не может оценить ее шансы выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году из-за травмы. «Жалею бедную мою. Она это знает и старается, чтобы все-таки как-то вернуться. Но я все делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаю. <…> Если даже эта девочка закончит, все равно поймет, что, уже не имея никаких шансов, я ей помогала и все равно все делала для того, чтобы она понимала, что я ее люблю», — сказала Винер.

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