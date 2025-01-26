Ирина Винер рассказала, что чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко российские врачи удалили здоровый мениск

Чемпионке России по художественной гимнастике 2024 года, 19-летней Лале Крамаренко, врачи удалили здоровый мениск вместо поврежденного, рассказала главный тренер сборной Ирина Винер.

«А почему Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, которая ей делала [операцию], удалила ей здоровый рог», — сказала Винер в интервью журналистке Надежде Стрелец, отвечая на вопрос о врачебных ошибках и о том, почему они происходят.

По ее словам, Крамаренко месяц пробыла в Израиле, сделала там «какие-то восстановительные процедуры», но «уже отрезанное не восстановишь». «Это тоже наши врачи. Не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома», — добавила Винер.

Она назвала Крамаренко «самой сильной гимнасткой страны» и заявила, что она «не вторая после [Алины] Кабаевой, она такая же». Однако шансы Крамаренко выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, по словам Винер, оценить нельзя из-за травмы.

Крамаренко — заслуженный мастер спорта России и член сборной по художественной гимнастике. Она трижды была чемпионкой мира среди юниоров, побеждала на чемпионате Европы в командном зачете в 2021 году, а на чемпионате России в 2024-м стала победительницей всех соревнований.

Винер занимает пост главного тренера сборной с 2001 года, а с 2008-го она была еще и президентом Федерации художественной гимнастики. В октябре 2024-го этот пост Винер покинула в связи с решением о слиянии пяти гимнастических федераций в единую структуру. Винер заявила, что «давно об этом мечтала» и теперь займется только тренерской работой. Президентом новой Федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров. Кроме того, Владимир Путин исключил Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта.

Кабаева, ставшая олимпийской чемпионкой в 2004 году и выигравшая множество международных турниров, была одной из главных учениц Винер. После окончания спортивной карьеры Кабаева создала собственную академию «Небесная грация», которая теперь сама выставляет гимнасток на соревнования и проводит турниры. В итоге, как рассказывала «Русская служба Би-би-си», отношения между Кабаевой и ее бывшим тренером стали напряженными, а положение Винер, которая много лет стояла во главе художественной гимнастики в России, пошатнулось.

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