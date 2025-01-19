В США начал действовать запрет на TikTok. Соцсеть пропала из магазинов приложений и перестала загружаться В компании надеются, что Трамп скоро изменит ситуацию

Социальная сеть TikTok приостановила работу в США в связи со вступлением в силу закона о ее запрете. Американские пользователи не могут скачивать приложение и просматривать видео в нем. Заодно перестали работать другие приложения и сервисы, имеющие отношение к владельцу тиктока, китайской компании ByteDance: видеоредактор CapCut, социальная платформа Lemon8 и игра Marvel Snap.

Закон против работы TikTok в США вступил в действие 19 января, за день до инаугурации Дональда Трампа. Этот закон, принятый весной 2024-го, предписывает запрет работы соцсети до тех пор, пока она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Американские законодатели посчитали тикток «угрозой национальной безопасности», поскольку он может передавать данные местных пользователей китайским властям.

ByteDance пыталась оспорить этот закон, ссылаясь на Первую поправку конституции США, гарантирующую свободу слова, но 17 января Верховный суд США поддержал запрет.

В ночь на воскресенье тикток перестал загружаться в США и пропал из App Store. Первое предупреждение о скором прекращении работы появилось в приложении около девяти вечера по Восточному времени (пять утра воскресенья по Москве), пишет The Verge. Примерно через полтора часа тикток перестал работать: пользователи из США видят в приложении только сообщение о блокировке.

Уведомление о блокировке в приложении тиктока Smith Collection / Gado / Getty Images

В нем говорится:

К сожалению, прямо сейчас TikTok недоступен.

В США начал действовать закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это значит, что пока вы не можете пользоваться тиктоком.

К нашей радости, президент Дональд Трамп демонстрировал намерение по поиску решения о восстановлении работы TikTok, как только он вступит в должность. Пожалуйста, следите за новостями!

Кнопка в уведомлении ведет на специальную страницу на сайте тиктока, где повторяется это же сообщение, а также есть возможность скачать пользовательские данные.

The Verge отмечает, что приложение тиктока пропало из американских версий магазинов приложений App Store и Google Play; веб-версия сервиса также недоступна в США. По оценке разработчиков, тиктоком в Штатах пользовались 170 миллионов человек.

Трамп уже заявил, что может помочь (временно) восстановить работу тиктока в стране — как только станет президентом. У президента США есть право отложить вступление закона в силу на 90 дней. В интервью NBC News Трамп сказал, что еще не принял решение, будет ли он пользоваться этим правом:

[Решение о 90 днях] наверняка будет принято, потому что это приемлемо. Надо будет посмотреть внимательно. Это очень большая ситуация.

Трамп добавил, что если действительно примет такое решение, то объявит о нем уже в понедельник, 20 января — в день своей инаугурации.

Газета The Washington Post ранее писала, что самостоятельно отменить закон Трамп не сможет. Ему придется либо убедить Конгресс отменить его, либо приказать своему генпрокурору попросту не следить за его исполнением, сделав вид, что закона не существует. В окружении Трампа также обсуждают возможность продать части тиктока американским компаниям, чтобы формально удовлетворить требованиям закона.

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Администрация Байдена утверждает, что TikTok мог продолжать работу — пока Трамп не вступит в должность. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала решение ByteDance отключить тикток в США «трюком», и заявила, что у китайской компании не было причин предпринимать какие-либо действия до прихода администрации Трампа. Как поясняет CNN, в администрации Байдена ссылались на то, что закон о запрете тиктока вступает в силу в праздничные выходные (в понедельник в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, это федеральный праздник) и перед инаугурацией нового президента, поэтому они не планировали вводить никаких санкций за неисполнение закона — а планировали доверить принятие решение по этому поводу администрации Трампа.

Вместе с тиктоком в США перестали работать приложения и игры, связанные с ByteDance: мобильный видеоредактор CapCut, социальная платформа Lemon8 и карточная игра Marvel Snap, действие которой разворачивается во вселенной комиксов Marvel. Последнюю разрабатывает калифорнийская студия Second Dinner, а ByteDance выступает издателем игры. Судя по всему, игроки не знали заранее о грядущей блокировке. Разработчики уверяют, что игра никуда не денется — они работают над восстановлением доступа в США.

Российские пользователи начали сообщать о сбоях в работе тиктока. По данным сервиса Downdetector, утром в воскресенье пользователи отправили больше 300 жалоб на сбои в работе сервиса за час. Судя по комментариям пользователей Downdetector, как минимум часть из них получила то же уведомление о недоступности в США, что и американские пользователи. Официально тикток в России работает в ограниченном режиме с 2022 года: после полномасштабного вторжения в Украину компания запретила загружать новые ролики, но позволяет просматривать старые.

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