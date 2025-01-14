Два жителя Новосибирска, получившие в 2018 году 22 и 18 лет колонии за изнасилование и убийство, вышли на свободу, заключив контракт с Минобороны. Об этом пишет издание «Новосибирск Онлайн».

Сергей Ю. и Максим О. (их фамилии не уточняются) в 2017 году разместили объявление якобы о поиске уборщицы для работы в коттедже за три тысячи рублей. На него откликнулась 19-летняя студентка Кристина Приходько. Она встретилась с мужчинами около торгового центра, после чего они поехали за город. Когда девушка увидела, что «коттедж», к которому подъезжает машина, оказался закрытой на зиму дачей, она попыталась позвонить с просьбой о помощи, однако у нее отобрали телефон, после чего силой затащили в дом. Мужчины изнасиловали девушку, а потом замотали ей лицо полиэтиленовой пленкой, и она задохнулась. Ее тело вывезли в лес и присыпали снегом.

Кристина Приходько Страница Константина Приходько во «ВКонтакте»

Через два дня подозреваемых задержали. В суде они признали вину лишь частично, перекладывая ответственность друг на друга, однако следствию благодаря их переписке удалось доказать, что они заранее совместно планировали преступление. В 2018 году Сергей Ю. и Максим О. получили 22 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил компенсировать отцу девушке Константину Приходько моральный ущерб в размере шести миллионов рублей и около 200 тысяч рублей, потраченных на похороны.

Как пишет «Новосибирск Онлайн», преступники не смогли выплатить сумму компенсации, так как у них не было денег, поэтому обычно Приходько получал на счет по 1000-1500 рублей — это стандартная практика, когда часть заработков заключенных в колонии переводят их жертвам. Но однажды на счет Приходько поступила большая сумма (какая именно — не уточняется), после чего он решил разобраться, почему это произошло.

Оказалось, что один из преступников, Максим О., еще в феврале 2024 года был освобожден из колонии, так как отправился добровольцем на войну. Как выяснил Приходько, преступник получил ранение, получил выплаты и купил квартиру в Оренбурге. 21 декабря — спустя ровно семь лет после преступления — на свободу, заключив контракт, также вышел Сергей Ю. Сейчас он находится в учебном центре.

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«Я сейчас себе места не нахожу три дня после того, как узнал о том, что они на свободе. Съездил к руководству колонии, потому что люди обещали, что таких не должны брать ни в коем случае — они ни УДО не подлежат, ни какой-либо амнистии, но все равно они уехали. То есть им дали шанс, я в шоке от всего этого. Я хочу, чтобы наши бойцы узнали, с кем будут биться бок о бок», — рассказал Приходько журналистам.

Власти РФ массово вербуют заключенных российских колоний для участия в войне с Украиной с 2022 года. Они получают освобождение от наказания и — наряду с обычными контрактниками — многомиллионные выплаты в случае ранения или смерти. С 2024 года завербоваться на войну могут также обвиняемые и подозреваемые по уголовным делам.

Заключить контракт могут в том числе осужденные по некоторым тяжким и особо тяжким статьям — как в случае с Сергеем Ю. и Максимом О. Не распространяется возможность освобождения через участие в войне только на тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденных и обвиняемых в терроризме, госизмене и шпионаже.

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Фото на обложке: Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA