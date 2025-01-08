Украинские морпехи в районе Курахово, захваченного российской армией. Фотографии
Город Курахово в Покровском районе Донецкой области Украины — важный логистический узел в южном Донбассе — почти полностью находится под контролем российской армии. Российские войска к середине декабря 2024 года заняли почти всю территорию Курахово, а 31 декабря, за несколько часов до нового года, выдавили украинских солдат из промышленной зоны. Минобороны РФ заявило о захвате Курахово спустя почти неделю, 6 января. Как сообщил 7 января украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, к вечеру 6 января ВСУ сохраняли несколько наблюдательных пунктов в Курахово, в том числе в районе Кураховской ТЭС, но «глобально это уже не влияет на контроль над городом». Контроль над Курахово дает российским войскам преимущества, чтобы развить наступление к западу от города, отмечает DeepState. На опубликованных ниже фотографиях показаны морские пехотинцы ВСУ, участвующие в боевых действиях на кураховском направлении. Снимки сделаны 28 декабря 2024 года.
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