Российские военные установили флаг РФ на администрации Курахово
Российские военнослужащие установили флаг РФ на здании администрации города Курахово в Покровском районе Донецкой области Украины.
Видеозапись, на которой показан момент установки флага, 14 декабря распространил российский «военкор» Григорий Вдовин в своем телеграм-канале «Заеzжий корреспондент». На записи видно, как двое военнослужащих проникают в здание городского совета (47.983874, 37.267652), после чего вывешивают российский флаг из окна второго этажа.
Судя по карте украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, российские военные заняли почти всю территорию Курахово.
Российские войска близки к захвату Курахово — важнейшего логистического узла в южном Донбассе, говорилось в видеоверсии сводки «Медузы» о главных событиях на фронте, выпущенной 13 декабря. ВСУ контролируют промзону Кураховской ТЭС и Трубного завода на западе города.