Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Издание Politico составило список 15 «черных лебедей» — так журналисты называют «невероятные, меняющие мир события», которые «могут перевернуть жизнь в 2025 году». По просьбе издания 15 экспертов, в числе которых — ученые, аналитики и прогнозисты, попытались представить самые непредсказуемые и маловероятные сценарии, которые могут ожидать США и весь мир в 2025 году. Как пишет издание, эти события могут и не случиться, но «сразу же отбрасывать» их не стоит — подобные прогнозы, составленные в прошлом году, «оказались пугающе пророческими».

Крупнейшая кибератака в истории

В 2025 году может произойти крупнейшая кибератака в истории, которая на некоторое время выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры. Politico отмечает, что киберпреступность уже стала большой проблемой, а усугубить ситуацию в 2025 могут четыре фактора. Первый — это рост популярности генеративного искусственного интеллекта, способного создавать контент. Второй — подверженность больших языковых моделей атакам. Третьим фактором Politico называет все более частое использование инструментов ИИ для написания кода, и четвертым — стремление новой администрации США к дерегулированию. Это, как пишет издание, может привести к сокращению и падению качества и количества расследований, что оставит мир «довольно уязвимым для все более дерзких атак».

Секретная сделка Трампа с Путиным, чтобы остановить разработку ядерного оружия в Иране

Сценарий Politico предполагает, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу секретную сделку, которая остановит разработку ядерного оружия Тегераном. В рамках этой сделки Путин убедит Иран согласиться на пятилетнюю паузу в разработке, а Трамп отговорит Израиль от нападения на Иран, передав израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу обещание наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана нормализовать отношения при условии отказа Иерусалима от атаки. Однако при этом Трамп, как пишет Politico, не будет знать, что Путину пришлось согласиться на отправку в Иран передовых систем ПВО через год на случай израильской атаки.

Всплеск сепаратистского движения в США

В середине первого года своего президентства Дональд Трамп соглашается на предложение активистов отделить 15 округов на востоке Орегона и присоединить их к штату Айдахо — этого требуют в рамках движения Greater Idaho консерваторы, недовольные либеральной политикой руководства штата. Решение Трампа приводит к всплеску других сепаратистских движений. В Техасе и Калифорнии требуют отделения от США. В разных штатах проходят митинги, полиция применяет резиновые пули для сдерживания демонстрантов, есть убитые.

Вспышка инфекционного заболевания

В этом сценарии описывается вспышка инфекционного заболевания «в небольшой сельской общине, которая плохо вакцинирована». Симптомы заболевания, как пишет Politico, похожи на грипп, но результаты тестов исключают и его, и ковид. Тем временем заболевание распространяется, местные власти неохотно вводят меры противодействия, соцсети наполняются дезинформацией. Выясняется, что есть экспериментальная вакцина, но нужно разрешение на ее экстренное использование, а чиновники из сферы здравоохранения не могут прийти к согласию. Вспышка достигает масштабов эпидемии в США, другие страны запрещают американцам въезд, заболевание «убивает тысячи людей и возвращает экономику в нисходящую спираль», как при ковиде.

Альянс Трампа и Си Цзиньпина

Несмотря на жесткую риторику Дональда Трампа в отношении Китая, прогнозисты Politico не исключают неожиданного альянса президента США и лидера КНР Си Цзиньпина. Они могут работать вместе с Владимиром Путиным для достижения мирного соглашения по Украине, приемлемого для всех сторон. Трамп также обещал остановить иммиграцию, а это может привести к сокращению предложения на рынке рабочей силы и повышению цен для потребителей. В таком случае он, вероятно, не сможет позволить себе введение высоких пошлин на китайские товары. Это открывает Трампу и Си еще одну возможность для переговоров и компромиссов.

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Два государства для двух народов

К cозданию двух государств для народов Израиля и Палестины призывают многие западные лидеры, однако для его реального осуществления необходима «цепь невероятных событий», отмечает Politico. Это потребует формирования нового израильского правительства, которое отодвинет правых политиков. Кроме того, Израилю придется демонтировать значительную часть еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Палестинцам же придется найти способ объединиться под новым руководством. И наконец, необходим большой толчок со стороны арабских стран — особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.

Обвал финансовых рынков и глобальная паника

Одним из возможных в 2025 году сценариев Politico называет обвал финансовых рынков, спровоцированный искусственным интеллектом. ИИ может поглощать большие объемы рыночных данных и оценивать уязвимости, а затем злоумышленники могут, воспользовавшись созданной им стратегией, вызвать искусственную панику на рынке. Для этого достаточно распространить слухи о руководстве той или иной компании, сфабриковать новости об отзыве продукции или угрозах безопасности либо создать поддельные доказательства финансового мошенничества. Администрация Трампа, ошеломленная масштабом сбоя, не сможет принять ответные меры. Обвал рынка в США вызовет глобальную панику. С риском подобных атак столкнутся лондонская и токийская биржи.

Борьба с климатическим кризисом становится нормой

По мере того, как опасные последствия изменения климата становятся все более очевидными, в США растет поддержка действий по борьбе с климатическим кризисом, отмечает Politico. Этот сдвиг подчеркивают и недавние выборы: избиратели одобрили 13 государственных и местных инициатив по климату и охране природы. «Общество быстро приближается к переломному моменту, когда действия по борьбе с изменением климата становятся нормой, а не исключением. К удивлению многих, 2025 год может стать годом такого сдвига», — пишет Politico.

Неожиданные геополитические альянсы

Технологический скачок и значительный рост в новых отраслях экономики приведет к глобальному пересмотру отношений между странами, пишет Politico. Он может включать перестройку отношений США с Европой и странами Ближнего Востока. Повышение производительности в Индии и странах Африки «изменит глобальный экономический и политический ландшафт». Кроме того, эксперты Politico допускают кардинальное изменение социально-политической структуры Ближнего Востока, если Трамп сможет «организовать прекращение боевых действий в таких регионах, как сектор Газа, Сирия и Южный Ливан, и выступить посредником в движении к миру и стабильности».

Секретная ядерная программа Южной Кореи

Южная Корея, начавшая секретную программу по созданию ядерного оружия при президенте Юн Сок Еле (парламент объявил ему импичмент после неудачной попытки переворота), заявляет, что теперь является ядерной державой, и выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия. Почти одновременно о собственных ядерных программах объявляют Япония и Тайвань. С выходом основных азиатских стран из Договора о нераспространении вся система становится неустойчивой, и «возвращается эпоха взаимно гарантированного уничтожения».

Отмена обязательной вакцинации в американской армии

Министр обороны США отменяет обязательную вакцинацию в армии, а правительство отказывается возмещать расходы на вакцины. Тем временем в армию проникает опасный штамм птичьего гриппа, заболевает все больше военных. Это отражается на военном сотрудничестве с другими странами, а мощь самих вооруженных сил США истощается из-за болезней. Китай, Индия и Россия тем временем продвигают в своих войсках успешные кампании по вакцинации, как и Европа. В итоге, пишет Politico, новый порядок безопасности «формируется в странах вакцинированных», и рынки капитала перемещаются туда же.

Свержение Лукашенко в Беларуси

«Народ Беларуси может обрести свободу», воспользовавшись тем, что Владимир Путин окажется не в силах помочь Александру Лукашенко, пишет Politico. Позиции Путина будут ослаблены, если Украина вступит в НАТО или заключит договор с США о гарантиях безопасности. Politico также все еще не исключает, что Россия может потерпеть поражение на поле боя.

Сбой электроснабжения

Работа сетей электроснабжения подвергается высокому риску, усугубленному экстремальными погодными условиями. Politico напоминает, что в США более 70% линий электропередачи и трансформаторов были построены больше 25 лет назад, когда спрос на энергию был ниже, чем сейчас. Без электричества любой город оказывается уязвимым для кибератак, нацеленных на сферы здравоохранения и финансов. «Потеря электроэнергии в корне изменит жизнь американцев и приведет к срочным и хаотичным политическим решениям», — пишет издание.

Ядерные угрозы и пересечение «красных линий»

Собеседники Politico предполагают, что в 2025 году может оказаться «слишком трудно» противостоять «искушению дотянуться до ядерного арсенала». Этот сценарий включает возможный крах системы сдержек и противовесов в американском обществе и пересечение «красных линий», о которых, в частности, регулярно говорит российское руководство. «Если ядерные государства — такие как Россия, Китай и Северная Корея — начнут агрессивные атаки на своих соседей с целью „окончательной победы“, и если эти атаки потерпят неудачу, искушению потянуться за ядерным инструментом может быть слишком трудно противиться», — пишет Politico.

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Прорыв в квантовых вычислениях

Новости о прорывах в области квантовых вычислений поступали в 2024 году сначала из Китая, а затем из США. Развитие технологий, как пишет Politico, может сделать устаревшими многие криптографические средства, используемые для защиты личных данных. Если решающий прорыв будет совершен в Китае, это может стать новым оружием в продолжающейся торговой войне КНР с США.