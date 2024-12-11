Бывшие командиры ЧВК Вагнера подписали контракты с Минобороны и теперь воюют в составе «Легиона Вагнера. Истра». Они дали большое интервью телеканалу подмосковных властей «Агентство» установило их имена

На телеканале властей Московской области «360» вышло 40-минутное интервью с бывшими командирами ЧВК Вагнера. Теперь они подписали контракты с Минобороны России и воюют за «Легион Вагнера. Истра».

На интервью пришли пятеро бывших командиров ЧВК Вагнера. Как обратило внимание «Агентство», по имени представили только одного из них — бывшего командира 1-го штурмового отряда Александра Кузнецова (позывной Ратибор). Остальных представили позывными и должностями, которые они занимали в ЧВК Вагнера или «Легионе».

«Агентство» напоминает, что «Легион Вагнера. Истра» появился почти год назад. Набор в него ведется через местный военкомат и при содействии местных властей. В марте 2024 года глава Истры Татьяна Витушева сообщала, что в батальон вошли более тысячи «вагнеровцев».

Кузнецов в интервью рассказал, что новость о гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе «была шоковой». Он сказал, что хочет «развеять миф о совете командиров», который якобы собрали после гибели Пригожина. По словам Кузнецова, у «вагнеровцев» такого понятия как совет командиров «реально не было». При этом о совете командиров говорили и сам Пригожин, и связанные с ЧВК телеграм-каналы.

«На тот момент я уже приземлился в Мали и как раз встретился там с Кэпом (это бывший командир 2-го штурмового отряда — прим. „Медузы“). Он был старшим направления. Естественно, мы очень долго сидели, разговаривали, как так могло произойти. Может быть, все-таки это миф. Миф развеялся — действительно командир и руководитель [Дмитрий Уткин] погибли. <…> Когда пропал наш флагман, у нас не было желания работать под чьим-то другим руководством, потому что никто бы так не сделал эту уникальную структуру, как было сделано это Евгением Викторовичем Пригожиным и Дмитрием Уткиным, нашим командиром», — заявил Кузнецов.

По его словам, после гибели Пригожина и Уткина «многие начали уходить, переводиться, подписывать контракт с Минобороны». Он утверждает, что в основном наемники сейчас воюют в подразделениях ВДВ и пехоты, продолжая «выполнять боевые задачи».

Другой бывший командир вагнеровцев, Маркс, заявил в интервью, что через ЧВК Вагнера прошли «порядка 53 с небольшим тысяч человек».

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«Агентству» удалось установить реальные имена всех бывших командиров ЧВК Вагнера, участвовавших в интервью. Помимо Кузнецова (Ратибор), в интервью участвовали:

Маркс, бывший начальник штаба ЧВК Вагнера — 55-летний уроженец Саратова Игорь Суходольский, который присоединился к компании в самом начале ее существования, в 2013-2014 годах. У Суходольского есть орден Мужества за участие в боях за Бахмут. Сам он рассказал, что у него есть госнаграды за операции в Сирии, Ливии, ЦАР и Украине.

Радимир, бывший замкомандира 1-го штурмового отряда ЧВК Вагнера — 47-летний уроженец Сочи Руслан Члалян. Согласно сайту «Миротворец», в составе «вагнеровцев» он участвовал в операциях в Судане в 2019 году, а за участие в боях за Бахмут получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кэп, бывший командир 2-го штурмового отряда ЧВК Вагнера — 41-летний уроженец Краснодарского края Андрей Иванов. В интервью он рассказал, что пришел в ЧВК в ноябре 2014 года пулеметчиком, а позже получил госнаграды за участие в боях в Сирии, Ливии, ЦАР и Мали, в том числе звание Героя России. Находится под санкциями США за посредничество в переговорах между ЧВК Вагнера и властями Мали по вопросам поставок оружия и добычи полезных ископаемых.

Русич, бывший командир 13-го штурмового отряда ЧВК Вагнера — 43-летний уроженец города Азов Ростовской области Руслан Запрудский. С марта 2016 по декабрь 2022 года на него было открыто ИП по подбору персонала. На сайте «Миротворец» говорится, что в составе ЧВК Запрудский участвовал в боях за Бахмут, за это он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также кавалер ордена Мужества.

Согласно интервью, Радимир — куратор ливийского направления «Легиона Вагнера», Кэп — куратор малийского направления, Русич — командир батальона «Легиона» в Украине.

«Вы знаете, Истра — это одно из уникальных мест, которое дало возможность нашим парням, которые были в ЧВК Вагнера, подписать контракт с родиной, с Минобороны, пойти в различные подразделения. <…> У них все равно в душе „Вагнер“. И сейчас они все уходят по разным направлениям: кто-то — в африканский корпус, кто-то — на . Русич сейчас — командир батальона на СВО и делает свои уже первые результаты. Когда узнали, что он пришел, подписал контракт с Минобороны, пошла куча звонков. Ребята, кто его знает, Радимира, Кэпа, уже стекаются и готовы, потому что знают их как боевых командиров, грамотных, поэтому им с ними проще, и они уверены в них», — говорит в интервью Кузнецов (Ратибор).

«Агентство» называет «крайне необычным» такое интервью бывших командиров и считает его пиаром «Легиона». К продвижению этой структуры также подключились Z-блогеры. В частности, «военкор» Александр Коц публиковал рекламу «Легиона», а «военкор» Александр Сладков рекламировал интервью наемников телеканалу «360».

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