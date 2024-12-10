Тюрьма Седная после падения режима Башара Асада. 9 декабря 2024 года Omar Haj Kadour / AFP / Scanpix / LETA

Сирийские вооруженные формирования во главе с исламистской группировкой в ходе наступления на правительственные силы Башара Асада освободили заключенных из тюрем в Алеппо, Хомсе, Хаме и других городах Сирии. Сирийские тюрьмы известны крайне жестокими условиями содержания. Правозащитники и бывшие заключенные сообщали о пытках и убийствах в более чем двух десятках учреждений, находящихся в ведении сирийской разведки, а также на других объектах.

Сирийский аппарат безопасности и тюрьмы служили не только для изоляции противников Асада, но и для нагнетания страха среди жителей страны, рассказала Associated Press Лина Хатиб, специалист по Ближнему Востоку. «Страх, что вас могут бросить в одну из печально известных тюрем Асада, породил широкое недоверие среди сирийцев. Асад взращивал эту культуру страха, чтобы сохранить контроль и подавить политическую оппозицию», — заявила она.

8 декабря по мере продвижения к Дамаску сирийские антиправительственные группировки взяли под контроль тюрьму Седная. Там, по свидетельствам бывших заключенных, применяли пытки, людей подвергали насилию, в том числе сексуализированному. Тысячи людей были убиты — в основном, это были противники режима Асада.

Кадры освобождения узников тюрьмы Седная, в том числе женщин и детей, распространились в соцсетях и СМИ. Многие узники находились в заключении с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война — и даже дольше. По данным The Guardian, на свободу вышли заключенные, которые провели в тюрьме более 40 лет.

Дверь камеры в тюрьме Седная. 9 декабря 2024 года Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA

Из сирийских тюрем массово освобождают заключенных Meduza

Тюрьма Седная находится примерно в 30 километрах к северу от Дамаска, ее территория оценивается примерно в 1,4 квадратных километра. Тюрьма была создана в начале 1980-х, туда поместили первых заключенных в 1987 году — на 16-м году правления Хафеза Асада, отца Башара Асада.

С 2011 года, после протестов «арабской весны» и последовавшей за ними гражданской войны, тюрьма Седная стала «главной политической тюрьмой в Сирии». В своих докладах правозащитники называли ее «лагерем смерти» и «человеческой бойней».

В докладе, который в 2022 году представила базирующаяся в Турции Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Седная (ADMSP), говорилось, что за 2011-2018 годы примерно 30-35 тысяч заключенных этой тюрьмы были убиты или умерли из-за пыток, отсутствия медицинской помощи и голода. В 2018-2021 годах, по данным организации, там были убиты еще не менее 500 заключенных. Режим Асада отрицал обвинения правозащитников в военных преступлениях и преступлениях против человечности, называя их «беспочвенными» и «не соответствующими действительности».

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Для посещения тюрьмы требовалось разрешение военной полиции и военной разведки. Туда не допускали правозащитников и неправительственные организации. О том, как Седная выглядит изнутри и что там происходило, было известно со слов бывших заключенных, которым удалось выжить, а также охранников тюрьмы. Первые фотографии появились лишь после падения режима Асада.

В 2017 году Amnesty International на основе свидетельств 84 выживших бывших заключенных реконструировала план тюрьмы. Как говорилось в докладе правозащитников, там было два корпуса — «белый» и «красный». Вместе они вмещали 10-20 тысяч заключенных.

Изначально в «белом» корпусе содержали военных, которых заподозрили в нелояльности к режиму. Но после 2011 года туда стали отправлять задержанных за участие в протестах против Башара Асада. «Красный» корпус предназначался для противников режима, в число которых изначально входили те, кого подозревали в принадлежности к исламистским группировкам.

Люди в тюрьме Седная, откуда выпустили заключенных. 9 декабря 2024 года Abdulaziz Ketaz / AFP / Scanpix / LETA

Согласно свидетельствам выживших, те, кого содержали в «красном» здании, подвергались пыткам, включая жестокие избиения и изнасилования. Под «белым» корпусом находилась «комната казни», куда приводили заключенных из «красного» здания. Тела убитых не выдавали родственникам. Их помещали в «импровизированные» морги — «соляные комнаты». Затем тела перевозили в военный госпиталь в Дамаске и хоронили в братских могилах. В 2017 году Государственный департамент США сообщал, что сирийские власти построили рядом с «белым» корпусом крематорий — «в попытке скрыть масштабы массовых убийств, происходящих в тюрьме».

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Свидетельства бывших сирийских заключенных

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Все время своего существования тюрьма усиленно охранялась, а ее территорию окружали укрепления. В докладе ADMSP утверждалось, что внешний периметр тюрьмы патрулировал отряд из 200 военнослужащих, а за порядок внутри отвечали еще 250 солдат военной разведки и военной полиции. По данным правозащитников, территория тюрьмы также была заминирована в два кольца с помощью противотанковых и противопехотных мин. Из-за этого людей, которые отправились в тюрьму искать родственников после свержения Асада, призывали не торопиться заходить на ее территорию, пишет BBC News.

После освобождения узников тюрьмы Седная распространились слухи, что в одном из корпусов есть секретные подземные камеры, где еще могут оставаться заключенные. Волонтерская организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») после обследования тюрьмы заявила, что не обнаружила «никаких доказательств существования секретных камер или подвалов». В ADMSP сообщили, что все заключенные тюрьмы Седная вышли на свободу к полудню 8 декабря. По словам одного из основателей ADMSP и бывшего заключенного Мунира аль-Факира, после того, как антиправительственные группировки взяли под контроль Дамаск, были освобождены около трех тысяч человек.

Среди освобожденных — 61-летний Сухейль Хамави, который провел в тюрьмах больше 30 лет. 9 декабря он вернулся домой — в ливанскую деревню Чекка. «Это прекрасное чувство. По-настоящему прекрасное. Я обнаружил, что семья и любовь все еще здесь, — рассказал он журналистам AFP. — У меня есть внуки, но я никогда не ощущал своего возраста, пока дочь моего сына не назвала меня дедушкой. Тогда я понял, как много времени потерял».